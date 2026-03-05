나무 3600만 그루 심어 탄소 13만t 흡수

서울Pn

서울 남산 면적 60배 1만 8000㏊
기후 대응 등 260개 도시숲 조성

정부가 올해 3600만 그루의 나무를 심어 연간 13만t의 탄소를 흡수하기로 했다.

산림청은 4일 이런 내용의 2026년 나무 심기 추진 계획을 발표했다. 산림은 우리나라 탄소흡수원의 97%를 담당하는 핵심 수단으로, 나무 1t이 평생 약 1.84t의 탄소를 흡수·저장할 수 있다. 청은 ‘2035 국가 온실가스 감축 목표’(NDC) 이행 첫해인 올해 정부 주도의 조림 정책을 국민 실천 운동으로 확장해 서울 남산 면적의 60배인 1만 8000㏊에 3600만 그루를 심을 계획이다. 정부 부처별 유휴토지 등을 활용한 신규 탄소흡수원 발굴도 추진한다.

경제림육성단지 등 9891㏊에는 산업용재 공급 기반을 확충하고 밀원 수림과 지역 특화 조림 등을 통해 경제적 가치를 높일 계획이다. 공익기능(7893㏊) 조림도 확대한다. 큰 나무 조림과 산불에 강한 내화 수림 조성 등을 늘리고 산불피해지 복구 및 재해방지 숲을 전년 대비 3배(5776㏊)로 늘려 기후재난에 강한 숲으로 전환하기로 했다.

또 기후 대응 도시숲(90개)과 도시바람길숲(15개), 생활밀착형 숲(82개) 등 총 260개 도시숲을 조성해 생활권 녹색공간을 확충하고 도심 탄소 저장 기능도 강화한다.

산림청은 ‘범국민 나무 심기 캠페인’을 통해 전국 220곳에서 국민 참여 나무 심기 행사를 개최하고 133곳에서 46만 그루의 묘목을 무상 분양한다.

박은식 산림청장은 “국민 모두가 나무 심기에 참여할 수 있는 지역별 행사를 진행할 계획”이라며 “탄소 실천 포인트 제공 등 탄소흡수원 확충을 위한 노력을 체감할 수 있도록 적극적인 실행 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.


대전 박승기 기자
2026-03-05 18면
