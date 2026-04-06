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영암군, 미등록 외국인 아동 의료비 지원 나서

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광주은행·유니세프와 협력... 사각지대 아동 보호 본격화


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영암군청 전경.


전남 영암군이 출생 등록이 되지 않아 의료 사각지대에 놓인 외국인 아동을 위해 의료비 지원에 나섰다.

군은 이를 위해 광주은행, 유니세프 한국위원회, 영암통합상담지원센터와 협약을 맺고 ‘출생 미등록 이주 아동 기본권 보장을 위한 프로젝트 169’를 본격 추진한다.

이번 프로젝트는 관내 0~13세 출생 미등록 외국인 아동을 대상으로 의료비와 약값 일부를 지원하고, 영유아 건강검진과 임산부 산전 진료 등도 함께 지원하는 사업이다.

또 양육자를 대상으로 금융 교육과 한국어 교육을 제공해 안정적인 정착과 양육 환경 조성도 돕는다.

이번 사업은 유니세프와 금융기관이 함께하는 협력 모델로, 지역사회 모든 아동이 차별 없이 보호받을 수 있는 기반을 마련한다는 점에서 의미가 크다.

군은 이번 지원을 통해 의료 사각지대에 놓인 아동을 보호하고, 누구도 소외되지 않는 지역사회를 만들어 나갈 방침이다.

김선미 영암군 인구청년과장은 “모든 아동은 국적이나 출생 등록 여부와 관계없이 보호를 받아야 한다”며 “앞으로도 아이들이 건강하게 성장할 수 있는 환경 조성을 위해 다양한 정책을 개발하겠다”고 밝혔다.

영암 류지홍 기자
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