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노원우이마루 찾은 오세훈 “삶의 질 특별시, 수변감성도시부터”

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노원우이마루 방문…“좋은 공간은 보편적 권리”

오세훈 서울시장이 서대문구 홍제천 카페폭포, 노원구 노원우이마루 등 서울 수변감성도시 결실을 통해 ‘누구에게나 삶의 질 특별시’의 목표를 이뤄가겠다고 밝혔다.

오 시장은 12일 페이스북 글 ‘서울의 물길이 만드는 ‘삶의 질 특별시’’에서 “우이천변에 새롭게 문을 연 노원우이마루에 다녀왔다”며 이같이 썼다.

노원우이마루는 실개천과 소하천을 여가 공간으로 만드는 서울형 수변감성도시 구상의 19번째 작품이다. 지난달 말 준공식에서는 수변감성도시의 결실을 묶는 통합 브랜드 ‘서울물빛나루’가 발표됐다. 오 시장은 “반짝이는 물길을 따라 사람과 문화가 모이고 다시 도시 곳곳으로 퍼져나가는 ‘나루’”라고 설명했다.


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오세훈 서울시장이 12일 노원구 노원우이마루에서 관계자의 설명을 듣고 있다.
오세훈 시장 페이스북


그러면서 “걷고 싶고, 머물고 싶고, 가족과 시간을 보내고 싶은 장소는 서울 전역에 고르게 존재해야 한다”며 “그것이 도시가 책임져야 할 또 하나의 ‘격차 해소’”라고 강조했다. 이어 “어떤 풍경 속에서 하루를 보내느냐에 따라서도 삶의 질은 분명히 갈라진다”며 “지천을 바꾸는 일은 환경 개선을 넘어 시민의 권리를 확장하는 일”이라고 덧붙였다.

오 시장은 “좋은 공간은 소수의 특권이 아닌 모든 시민에게 보장되어야 할 권리”라며 “‘누구에게나 삶의 질 특별시’ 담대한 목표를 공간에서부터 증명해 나가겠다”고 강조했다.


서유미 기자
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