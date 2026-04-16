경주 월성중학교 학생들이 만드는 경북도의회

조례안 처리 등 민주적 의사결정 직접 체험



16일 경주 월성중학교 학생 25명이 참여한 제128회 경북도의회 청소년의회교실. 경북도의회 제공

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경북도의회(의장 박성만)는 16일 의회 본회의장에서 경주 월성중학교 학생 25명이 참여한 가운데 ‘제128회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.이날 행사에 참여한 월성중학교 2·3학년 학생들은 의장과 도의원 역할을 맡아 실제 의회 운영 절차를 체험했다. 개회식을 시작으로 3분 자유발언, 조례안 제안, 토론, 표결 및 의결에 이르기까지 의정활동 전 과정을 직접 수행하며 지방의회의 기능과 역할에 대한 이해를 높였다.특히 학생들은 ‘청소년이 겪는 문제와 해결 방안’을 주제로 3분 자유발언을 하고 ‘교복 자율화 및 피복비 지원에 관한 조례안’ 등 총 4건의 안건을 상정·처리했다.참여 학생은 “의회의 역할을 직접 체험해 보니 뉴스에서 보던 내용이 더 잘 이해됐다”며 “토론과 표결 과정이 특히 인상 깊었다”고 소감을 밝혔다.한편 청소년의회교실은 미래의 유권자인 학생들이 1일 도의원이 돼 지방의회 의사일정을 직접 운영하며 도의원의 의정활동과 민주적 의사결정 과정을 체험할 수 있도록 마련된 교육 프로그램이다. 참여 학생들로부터 높은 만족도와 긍정적인 호응을 얻고 있다.아울러 경북도의회는 앞으로도 청소년들이 민주시민으로 성장할 수 있도록 다양한 체험형 의정 교육 프로그램을 지속적으로 확대 운영해 나갈 계획이다. 이를 통해 지역사회와 지방의회에 대한 이해를 높이고, 미래 세대의 참여 의식을 강화해 나간다는 방침이다.온라인뉴스부