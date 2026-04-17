인천 ‘F1 그랑프리’ 유치 청신호… 경제성 충족 판정

기본구상·사전타당성 조사 적격

2028년 송도 ‘도심 레이스’ 목표

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세계 최대 모터스포츠 대회 포뮬러원(F1) 그랑프리의 인천 유치에 청신호가 켜졌다. 인천시는 지난해 6월부터 실시한 ‘F1 인천 그랑프리 기본구상 및 사전타당성 조사 용역’에서 경제적 타당성이 있다는 분석이 나왔다고 16일 밝혔다.시는 5년간 인천 대회 개최를 희망하고 있다. 이번 용역 결과, 비용 대비 편익(B/C)은 1.45로 나타났다. B/C가 1.0 이상이면 경제적 타당성이 있는 것으로 본다.재무성 분석에서는 총수입이 1조 1297억원, 총비용이 1조 396억원으로 조사됐다. 이에 따른 수익성지수(PI)는 1.07로 분석돼 사업 수익성 역시 확보 가능한 것으로 나왔다.또 매년 경기가 열리는 사흘간 하루 12만명의 국내외 관광객이 찾아와 5800억원 규모의 관광 수익, 4800명의 고용 창출 효과가 있을 것으로 기대된다.인천 대회는 상설 서킷이 아닌 모나코, 미국 라스베이거스 대회처럼 도심 레이스로 펼쳐진다. 후보지로는 연수구 송도달빛축제공원 일대가 꼽혔다.트랙 길이는 4960m, 최고 시속 337㎞로 현대적인 F1 서킷 기준을 충족한다. 트랙에는 경기 중 차량 정비, 타이어 교체, 연료 보급이 이뤄지는 피트빌딩과 대회를 관람할 수 있는 그랜드스탠드 등이 설치될 예정이다.시는 용역 결과를 토대로 국제경기대회지원법 시행령 개정과 중앙정부 심사 등 승인 절차를 협의할 방침이다. 이후 민간 사업자 공모, 기본계획 수립 등을 거쳐 2028년 첫 대회 개최가 목표다.F1 그랑프리는 올림픽, 월드컵과 함께 3대 스포츠 이벤트로 꼽힌다. 인천 대회는 유정복 시장이 2024년 4월 F1 측에 개최 의향서를 전달하면서 가시화됐다. 그간 용역사 공모가 두 차례 유찰되는 등 부침을 겪었지만 사전타당성 조사에서 ‘적격’ 판정이 나오며 탄력을 받게 됐다.유 시장은 “F1 그랑프리는 도시 브랜딩과 관광 산업의 판도를 바꿀 핵심 동력”이라며 “이 대회를 통해 인천을 세계인이 방문하는 목적지로 만들겠다”고 강조했다.강남주 기자