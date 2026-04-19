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서대문 홍제 역세권 49층 재개발 속도

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자치구 첫 시행자로 통합심의 통과


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서울 서대문구 홍제동 298-9 일대 역세권 활성화사업 예상 조감도.
서대문구 제공


서울 서대문구 홍제동 298-9번지 일대가 최고 49층 규모의 1010가구 주상복합단지로 탈바꿈한다. 유진상가, 인왕시장 등이 포함된 이 사업은 전국 최초로 자치구가 사업시행자로 나섰다.

서대문구는 ‘홍제역 역세권 활성화 사업’ 통합심의안이 지난 16일 시 정비사업 통합심의위원회에서 조건부 가결됐다고 17일 밝혔다. 지난해 7월 정비구역 지정 이후 9개월 만에 통합심의를 통과했다. 이는 통상적인 정비사업에서 소요된 기간보다 4년 이상 단축한 것이다. 홍제천은 생태형 하천으로 복원하고 공원을 문화와 소통의 장으로 조성한다. 또 맞춤 복지를 제공하는 ‘인생케어센터’도 도입한다.

대상지는 지하철 3호선 홍제역과 내부순환도로 사이에 있는 교통의 요지인데도 유진상가, 인왕시장 등 저층 노후 건축물이 밀집해 정비 필요성이 꾸준히 제기됐다. 구는 향후 ﻿보완 사항을 이행하고 남은 행정 절차를 단계적으로 추진할 예정이다, 이성헌 구청장은 “지역 개발에 있어 빠른 속도가﻿ 중요한 만큼 이번 신속 추진의 모범 사례를 확산시켜 가겠다”고 강조했다.


서유미 기자
2026-04-20 20면
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