전국 최초 시행! 영등포구 ‘청년 1인가구 급식 지원’ 확대

4월 신청 기간 오늘부터 26일까지



서울 영등포구 ‘청년 1인가구 급식 지원’ 사업 홍보물.

영등포구 제공

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서울 영등포구가 혼자 사는 청년들의 건강한 식생활을 보장하고 경제적 부담을 덜기 위해 지난해 전국 최초로 도입한 ‘청년 1인가구 급식 지원’ 사업을 올해 확대 운영한다고 20일 밝혔다.지난해 사업은 총 625명의 청년에게 건강한 한 끼를 제공하며 큰 호응을 얻었다. 구는 올해 사업 기간을 연장하고 예산을 확대해 더 많은 청년이 혜택을 누릴 수 있도록 지원 규모를 늘린다.지원 대상자로 뽑히면 이달부터 올 12월까지 매월 5만원 상당의 급식 서비스를 제공한다. 참여자는 건강 식단, 반찬 꾸러미, 식재료 제공 중 하나를 선택해 정기 배송받을 수 있다. 최초 1회 영양진단과 카카오톡 전용 채널을 통한 건강 콘텐츠도 함께 지원된다.지원 대상은 구에 거주하는 19세 이상 39세 이하의 1인가구 청년이다. 가구 소득이 기준 중위소득 100%(1인 기준 256만 4238원) 이하인 경우 신청할 수 있다.대상자로는 기초생활보장급여 수급자를 우선 선발한다. 예산을 초과하면 일반 대상자 중 공개 추첨을 통해 최종 선정한다. 현재 보건복지부 농식품 바우처를 받고 있는 기초생활수급자는 중복 신청이 제한된다. 선정 결과는 영등포 청년 네이버 카페에 게시된다. 개별 문자로도 안내될 예정이다.신청은 지원 기간 내 매달 정기적으로 받는다. 4월 신청 기간은 20일부터 26일까지다. 신청을 원하는 청년은 ‘영등포 청년 네이버 카페’에 가입한 후 네이버 폼으로 신청서를 작성하고 증빙서류를 담당자 이메일로 제출하면 된다.구 관계자는 “청년들이 균형 잡힌 식사를 통해 건강한 일상을 이어가길 바란다”며 “일자리, 주거, 건강 등 청년의 삶 전반을 아우르는 실질적 지원을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자