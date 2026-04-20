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구로구, 구민 소득구조 빅데이터 분석 결과 발표

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‘구로형 기본사회’ 추진을 위한 데이터 기반 행정

서울 구로구가 전국 지방자치단체 최초로 구민 전수를 대상으로 3개년 소득 이동을 추적 분석한 ‘구민 소득구조 빅데이터 분석’ 결과를 발표했다고 20일 밝혔다.

구로구 관계자는 “단순한 소득 현황 파악을 넘어 개인별 계층 이동을 시계열로 분석해 지역 내 소득 분포 변화와 이동 흐름을 입체적으로 살펴봤다”고 설명했다.


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서울 구로구청 전경.
구로구 제공


2023년부터 2025년까지 가명 신용정보(KCB)를 분석한 결과, 구로구의 지니계수는 0.2449에서 0.2395로 3년 연속 하락하며 소득 불평등이 완만하게 개선된 것으로 나타났다.

계층 이동도 활발했다. 소득 상승 이동률은 29.5%로 하락 이동률(18.3%)보다 1.6배 높았으며, 저소득층(1·2분위)에서 벗어난 구민의 약 72%가 중소득층으로 이동했다. 이에 따라 중소득층 비중은 42.3%에서 45.4%로 3.1%포인트 확대됐다.

세대별로는 청년층의 상승 흐름이 두드러졌다. 청년층의 소득 상승 이동은 하락 이동보다 약 6배 많아 다른 연령대 대비 상승 흐름이 상대적으로 뚜렷했다.

구는 분석 결과를 바탕으로 지역 여건에 맞는 맞춤형 정책을 발굴하고, ‘구로형 기본사회’ 추진을 위한 데이터 기반 행정을 강화해 나갈 계획이다.

장인홍 구로구청장은 “앞으로도 데이터 기반 분석을 통해 구민이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다”라고 밝혔다.

서유미 기자
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