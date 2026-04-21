우이천변 배경으로 달리자…강북 청년 러닝크루 모집

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5월 6일~6월 17일 매주 수요일 오후 7시 30분


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서울 강북구 ‘우이천 러닝크루’ 모집 홍보물.
강북구 제공


서울 강북구가 청년층의 건강 증진과 생활 운동 습관 형성을 위해 ‘청년 러닝크루’ 참여자를 모집한다고 21일 밝혔다.

선발된 참여자는 오는 5월 6일부터 6월 17일까지 매주 수요일 오후 7시 30분부터 1시간 동안 강북구보건소와 우이천 일대에서 진행되는 러닝 프로그램에 참여하게 된다. 프로그램은 전문 강사의 지도 아래 러닝 자세 교정, 슬로우 조깅 반복 실습, 호흡 및 페이스 조절 훈련 등 초보자 맞춤형 과정으로 운영된다.

사전 체력검사를 시작으로 단계별 훈련과 보강 운동, 사후 체력평가까지 이어지는 체계적 프로그램이 마련돼 참여자의 체력 향상 정도를 객관적으로 확인할 수 있다. 심폐지구력 측정을 위한 스텝박스 검사 등 전후 비교로 건강 개선 효과를 분석하고 만족도 설문조사도 진행한다.

구에 거주하는 39세 이하 청년이 모집 대상이다. 초보 러너 20명을 선착순으로 뽑는다. 참여 희망자는 오는 4월 30일까지 구청 홈페이지 통합예약 게시판에서 신청하면 된다.

구는 참여자 간 지속적 운동 참여를 위해 러닝크루 전용 커뮤니티 채널 운영도 지원한다. 정기 모임 안내와 자율적 러닝 활동을 유도해 프로그램 종료 후에도 꾸준한 운동 습관이 이어질 수 있도록 한다는 방침이다. 하반기에는 중·장년층을 대상으로 한 맞춤형 프로그램으로 확대할 계획이다.

이순희 강북구청장은 “청년들이 부담 없이 운동을 시작하고 꾸준히 이어갈 수 있도록 돕는 것이 이번 사업의 핵심”이라며 “구민의 건강 증진과 활력 있는 지역사회 조성을 위해 다양한 신체활동 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

송현주 기자
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