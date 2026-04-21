은평 주민들이 주도하는 걷기 동아리 참여자 모집

5월 14일부터 7월 7일까지 8주간 주 1회 운영



서울 은평구의 한 공원에서 ‘은평걷기온(ON)’ 동아리 활동이 진행되고 있다.

은평구 제공

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서울 은평구는 주민 주도의 걷기 실천을 확대하기 위해 오는 24일까지 ‘은평걷기온(ON)’ 걷기 동아리 참여자를 모집한다고 21일 밝혔다.이번 사업은 일상 신체활동을 늘리고 주민 중심의 건강한 걷기 문화를 확산하기 위해 마련됐다.‘은평걷기온’은 신체활동 리더 2인을 중심으로 구성된다. 코스와 활동 목표는 참여자들이 자율적으로 설정한다. 선정된 동아리에는 걷기 전문 강사 교육 2회를 지원하고, 카카오톡 채널로 사전·사후 건강관리 등을 제공해 활동을 독려할 계획이다.프로그램은 5월 14일부터 7월 7일까지 8주간 주 1회 운영된다. 상반기에는 봉산과 향림근린공원 일대에서 각각 화·목요일에 진행한다. 구는 운영 결과를 바탕으로 하반기에는 대상지 3곳을 추가해 운영할 예정이다.참여 신청은 오는 24일까지 홍보물 내 큐알(QR)코드에서 접수할 수 있다. 동아리별 30명 내외로 선착순 모집한다. 자세한 사항은 카카오톡 채널 ‘은평구보건소 운동라이프’에서 확인할 수 있다.김미경 은평구청장은 “주민 주도형 걷기 동아리를 통해 생활 운동 습관이 자연스럽게 자리 잡길 기대한다”며 “은평구민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.송현주 기자