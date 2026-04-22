광진구, 일자리·주거 등 한눈에…‘청년정책 안내서’

5개 분야 98개 청년 사업 수록서울 광진구가 학업과 취업 준비로 바쁜 청년들을 위해 다양한 지원 정책을 한 권에 담은 ‘청년정책안내서’를 발간했다고 22일 밝혔다.
안내서는 광진구 분야별 정보 부족으로 정책 혜택을 받지 못하는 청년이 없도록, 흩어져 있는 청년 지원사업을 한눈에 확인할 수 있도록 정리한 가이드북이다. 취·창업·일자리, 주거, 문화·체육·교육, 생활·복지, 참여·소통 등 5개 분야 98개 사업을 수록해 청년들의 궁금증을 해소 할 수 있게 했다.
특히 이용 편의성을 높이기 위해 사업 주체별로 광진구·서울시·중앙부처별로 구분하고, 각 사업마다 담당 부서 연락처와 정보무늬(QR코드)를 함께 수록해 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있도록 했다.
아울러 부록에는 청년들이 자주 이용하는 도서관, 문화·체육시설 등의 위치정보를 한눈에 볼 수 있는 ‘청년지도’를 수록하고, 주요 시설의 웹사이트 정보도 함께 제공한다.
안내서는 광진구청 홈페이지와 전자북, 청년포털 사이트에서 확인할 수 있다.
한편 광진구는 청년 인구 비중이 높은 지역 특성을 반영해 어학·자격시험 응시료 연간 15만원 지원, 광진형 청년월세 최대 2년간 월 20만원 지원 등 다양한 정책을 추진하며 청년의 자립과 삶의 질 향상을 지원하고 있다.
서유미 기자