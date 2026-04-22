‘늑구’ 오월드 감사 주체 논란에… 대전시, 직접 종합감사 나선다

대전도시공 셀프 감사 반발 여론

이장우 시장 “고강도 감사” 지시



대전 동물원 오월드에서 탈출했다가 9일 만에 생포돼 돌아온 늑대 ‘늑구’.

오월드 인스타그램 캡처

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늑대 ‘늑구’ 탈출 사태와 관련해 대전 동물원 오월드 운영 주체인 대전도시공사가 자체 감사를 하는 방향으로 가닥을 잡았다가 ‘셀프 감사’ 논란이 일자 대전시가 나서기로 했다.이장우 대전시장은 22일 “늑구 탈출에 대해 시민의 우려가 크다”며 “사고 원인과 책임 규명을 위해 시가 고강도 종합감사를 직접 실시하라”고 지시했다. 이어 “시설 및 운영 전반에 대한 철저한 조사를 바탕으로 재방 방지 대책도 마련하겠다”고 밝혔다.앞서 오월드 감사를 공사가 진행할 것으로 알려지며 논란이 일었다. 정국영 공사 사장이 늑구가 탈출 9일 만에 포획된 지난 17일 브리핑에서 “과거 사례를 보면 시의 종합감사를 거쳐 책임자 처벌 등 조치가 있을 것”이라고 밝히는 등 애초 시가 감사를 벌일 것으로 예상됐지만 공사 자체 감사 이야기가 나오며 제대로 된 점검이 이뤄지겠냐는 비판이 제기됐던 것. 이와 관련, 시 관계자는 “감사 주체와 일정은 확정된 게 없다”면서도 “지방선거 등을 앞두고 오해 소지가 있을 수 있고 공사에 감사 조직이 있어 공사가 직접 실시하는 방안을 검토한 것은 맞다”고 말하기도 했다.하지만 공사 자체 감사 시 관리 실태에 대한 정확한 진단이나 책임 규명이 흐지부지될 수 있다는 우려가 제기되자 이 시장이 시의 종합감사를 지시했다. 한편 기후에너지환경부는 이날 늑구 사고와 관련해 안전관리 조치가 완료될 때까지 오월드 시설 사용을 임시 중지시키는 한편, 재발 방지책을 마련해 관할인 금강유역환경청에 통보하도록 지시했다. 기후부는 또 전국 121개(공영 26개·민영 95개) 동물원을 대상으로 동물 탈출 방지책과 관람객 안전관리 현황 등에 대한 점검도 실시한다.대전 박승기 기자