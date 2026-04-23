노원구, ‘건강장수센터’로 지역 중심 맞춤형 통합 돌봄

방문 중심 통합건강관리로 의료·돌봄 연계 강화



서울 노원구 건강장수센터의 다학제팀이 지난 1일 사무실에서 통합돌봄 사례 회의를 하고 있다.

노원구 제공

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전국적으로 통합돌봄이 시작된 가운데 서울 노원구가 보건·의료 분야 실행 거점인 ‘건강장수센터’를 운영하고 있다.노원구는 어르신이 거주지에서 지속적으로 건강을 관리받을 수 있도록 통합적이고 연속성 있는 건강관리 체계를 구축했다고 23일 밝혔다.건강장수센터의 핵심은 ‘살던 집에서 건강한 노후를 보낸다’는 목표 아래 ‘다학제 통합건강관리’ 서비스를 제공하는 것이다. 의사, 간호사, 영양사, 운동사, 사회복지사 등으로 구성된 다학제 팀이 대상자의 건강 상태를 포괄적으로 평가하고 개인별 맞춤형 돌봄계획을 수립한다.초기 방문에서는 기본 건강지표뿐 아니라 우울감, 영양상태, 낙상 위험 등 다양한 요소를 종합적으로 평가한다. 이후 회의를 통해 건강 문제의 우선순위를 설정하고 관리 목표를 구체화하며 3개월간 최소 8회 이상의 방문·상담을 통해 서비스를 제공한다.구는 인구 특성과 접근성을 고려해 권역별 운영체계를 도입했다. 상계·중계권을 중심으로 한 1권역은 보건소가 맡아 3월부터 운영을 시작했다. 월계·공릉·하계권을 포함한 2권역은 월계보건지소를 중심으로 이달부터 운영에 들어갔다.오승록 구청장은 “건강장수센터는 어르신이 살던 곳에서 필요한 보건의료와 돌봄을 함께 받을 수 있도록 하는 통합돌봄의 핵심 기반”이라며 “앞으로도 지역 자원을 연계한 촘촘한 건강관리 체계를 구축해 나가겠다”고 강조했다.서유미 기자