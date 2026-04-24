노원구, 학교로 찾아가는 고민상담소 쉼표 확대

감정표현 빙고·마음처방전·마음건강검사 등



서울 노원구 염광중학교 학생들이 지난해 축제에서 ‘찾아가는 고민상담소 쉼표’의 마음처방전 만들기 활동을 하고 있다.

노원구 제공

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서울 노원구가 지역 내 청소년 전문기관과 협력해 청소년 지원 프로그램 ‘찾아가는 고민상담소 쉼표’를 확대 운영한다.‘찾아가는 고민상담소 쉼표’는 청소년 상담 방식을 기존의 ‘기다리는 상담’에서 ‘찾아가는 상담’으로 전환해 상담 접근성을 높였다. 지난해 6개 학교를 대상으로 운영해 참여 학생의 95% 이상이 프로그램에 만족한 것으로 나타났다.만족도 조사에서는 “학교에서도 편하고 진지하게 고민을 나눌 수 있어 좋았다”, “마음속 짐이 덜어진 느낌이었다” 등의 긍정적인 응답이 이어졌다.올해는 협력 기관을 6개로 확대하고, 초등학교까지 대상을 넓혔다. 6개 협력 기관은 ▲노원구청소년상담복지센터 ▲노원구청소년안전망통합지원센터 ▲노원경찰서 ▲노원청소년성상담센터 ▲시립노원청소년센터 ▲시립창동인터넷중독예방상담센터 등이다.‘쉼표’는 학교 강당, 체육관, 로비 등에서 상담부스와 체험부스를 함께 운영하는 방식으로 진행된다. 또래관계, 진로, 연애, 스트레스 등 일상 고민 상담은 물론, 자살·자해, 학교폭력, 성, 도박, 인터넷·스마트폰 과의존 등 주요 위기 상황을 주제로 한 체험형 프로그램도 함께 마련한다.특히 상담과 체험을 결합한 프로그램도 운영된다. 감정카드를 활용한 ‘감정표현 빙고’, 고민을 시각화하는 ‘마음처방전’ 만들기, 자해·자살 위험도를 확인하는 마음건강검사, 스마트폰 과의존 상태를 점검하는 S-척도 검사 등이다.오승록 구청장은 “청소년들이 일상적인 공간에서 자연스럽게 도움을 받을 수 있도록 찾아가는 상담을 확대했다”며 “앞으로도 학교와 지역사회, 전문기관이 긴밀히 협력해 작은 위험 신호도 놓치지 않고 필요한 지원으로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.서유미 기자