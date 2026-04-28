구로, 빨라진 여름에 위생해충 방제 강화

새달 중순부터 하절기 방역대책



서울 구로구가 지난해 6월 안양천변에서 여름철 위생해충 발생에 대비해 특장차를 활용한 분무방역을 하고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구가 여름철 위생해충 조기 발생에 대비해 하절기 방역체계를 강화한다.구는 예년보다 빠른 기온 상승에 따라 하절기 방역대책을 5월 중순부터 진행한다고 27일 밝혔다. 구로구 관계자는 “모기 등 위생해충의 조기 발생이 우려된다”며 “전담 기간제 인력 2명을 ﻿투입해 차량 진입이 어려운 골목길 등에 대한 분무 소독을 강화한다”고 설명했다.모기와 러브버그 대응 장비도 확대한다. 구는 모기 포충기 13대를 추가 설치해 총 16대를 운영한다. 러브버그 발생에 대비해 산책로와 공원 나무 등에 유인물질 포집기 100개도 설치한다. 구는 러브버그 발생에 대응하기 위해 유인물질 포집기를 활용한 친환경 방제를 새롭게 도입했다. 또 신도림, 항동 일대 설치류 관련 민원 발생 지역에는 포획기와 트랩 등을 활용한 스마트 방제 장비를 도입한다.장인홍 구청장은 “기온 상승으로 위생해충 발생 시기가 빨라지고 있는 만큼 방역과 현장 대응이 중요하다”며 “주민 불편을 줄이고 쾌적한 생활환경을 유지할 수 있도록 여름철 방역에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.서유미 기자