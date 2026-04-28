‘민원서류 목록’ 한 손에…강북구, 민원발급기 QR코드 가이드 도입

발급기 화면 QR코드, 휴대전화 카메라 스캔



서울 강북구 미아역 무인민원발급기 화면에 QR코드 모바일 가이드가 표시되어 있다.

강북구 제공

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서울 강북구는 주민들이 무인민원발급기를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 ‘QR코드 모바일 가이드’를 도입했다고 28일 밝혔다.이번 서비스는 무인민원발급기에서 발급할 수 있는 서류 목록을 확인하기 위해 구청 홈페이지에 접속해야 했던 주민들의 번거로움을 해소하기 위해 마련됐다.민원인은 무인민원발급기 화면에 표시된 QR코드를 휴대전화 카메라로 스캔하면 된다. 별도의 애플리케이션(앱) 설치 없이 모바일 최적화 페이지로 연결돼 발급 가능한 서류 목록을 현장에서 즉시 확인할 수 있다.구는 이용자 편의를 높이기 위해 가이드 페이지를 수요자 중심으로 구성했다. 주민등록등·초본과 가족관계증명서 등 발급 비중이 높은 주요 서류 목록을 우선 배치했다. 발급 서류 목록이 변경되면 QR코드 연결 콘텐츠도 즉시 갱신한다. QR코드를 무인민원발급기 초기 화면에 표시해 이용자가 발급 절차를 진행하기 전 필요한 정보를 미리 확인할 수 있도록 했다.이순희 강북구청장은 “이번 가이드로 이용 편의는 물론 민원 처리 효율성도 높아질 것으로 기대한다”며 “주민들이 체감할 수 있는 편리한 행정서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.송현주 기자