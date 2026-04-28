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용산, 스크린 파크골프 용산2가점 문 열어

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박희영 서울 용산구청장이 지난 27일 용산스크린 파크골프 용산2가점 준공식에서 인사말을 하고 있다.
용산구 제공


서울 용산구가 용산2가동에 용산 스크린 파크골프 용산2가점을 새로 열었다.

용산구는 기계식 공영주차장을 정비해 스크린 파크골프장을 만들었다고 28일 밝혔다. 별도의 대규모 부지 확보 없이 도심 체육시설을 확충해 공간 활용도를 높였다. 특히 주거지와 가까운 입지를 활용해 주민들이 이동 부담 없이 손쉽게 체육활동을 즐길 수 있도록 했다. 내부에는 파크골프 타석과 휴식 공간을 마련하고 냉·난방 시설을 갖춰 계절과 날씨에 관계없이 쾌적하게 이용할 수 있다.

구는 도시 유휴공간을 활용한 생활체육시설을 지속적으로 확충해 왔다. 최근 건강관리와 여가 활동에 관한 관심이 높아지는 가운데 중장년층의 수요를 반영해 파크골프장을 확대 조성했다.

용산구에는 용문 파크골프 퍼팅 연습장, 용산 스크린 파크골프 삼각지점 등 3곳의 파크골프 시설이 있다. 용산2가점은 구 공공체육시설 통합예약 홈페이지를 통해 예약할 수 있다.

박희영 구청장은 “일상과 가까운 공간에서 자연스럽게 체육활동을 즐길 수 있도록 환경을 마련했다”며 “주민 삶의 질 향상을 위한 생활밀착형 시설 확충에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.


서유미 기자
2026-04-29 21면
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