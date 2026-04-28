서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

‘발달장애인 갤러리’ 된 영등포 도로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로, 빨라진 여름에 위생해충 방제 강화

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

버려진 신문지·현수막, 장바구니 변신해 은평 시장

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

송파, 폐현수막으로 ‘비닐 대란’ 극복

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉, 둘리공원 숲길 개통… 도봉둘레길 2.0 막바지

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

꽃동네 놀이터~키즈카페 730m


  •
서울 도봉구 둘리(쌍문)공원 구간에 개통된 도봉둘레길 모습.
도봉구 제공


서울 도봉구는 지난 24일 ‘도봉둘레길 2.0’ 조성사업의 핵심 구간 중 하나인 둘리(쌍문)공원 구간 일부를 개통했다고 28일 밝혔다.

도봉둘레길 2.0은 도봉산∼서울아레나∼서울 둘레길을 잇는 21.3㎞ 길이의 순환 산책로다. 구는 주민 누구나 이용할 수 있는 산책로를 조성하기 위해 2022년부터 이 사업을 추진하고 있다. 이 중 둘리공원 구간은 약 1.2㎞다. 이번에 개통된 구간은 꽃동네 어린이놀이터에서 서울형 키즈카페에 이르는 약 730m 길이다.

앞서 구는 지난해 12월 꽃동네 책쉼터∼어린이놀이터 160m 구간을 먼저 개통한 데 이어 이번 구간을 개통했다. 구는 남은 구간인 서울형 키즈카페∼둘리유아숲체험원 370m 구간도 올해 완공을 목표로 추진 중이다. 이번에 개통된 구간에는 경사가 완만한 나무 바닥이 조성돼 보행약자도 안전하고 편안하게 숲길을 산책할 수 있다. 야간에도 안전하게 산책을 할 수 있도록 조명시설도 신설했다.

2022년부터 진행된 도봉둘레길 2.0 조성 사업은 94.1%가 완료된 상태다. 연말까지 초안산 일대와 둘리공원 잔여 구간을 완공하면 공정률은 97.7%가 될 전망이다. 나머지 2.3%에 해당하는 서울아레나 구간인 470m는 시가 2027년 완성할 예정이다.

구 관계자는 “도봉둘레길 2.0 조성사업이 막바지다. 도봉둘레길이 구민뿐만 아니라 시민 모두에게 사랑받는 명소가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
2026-04-29 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

장군, 감축드립니다… ‘이순신 생일잔치’ 4만명 북

중구 이순신축제 인파 1년 새 두 배 탄신 481주년 기념 주민 481명 편지 김길성 구청장 “탄생지 위상 높일 것”

동작, 여름 풍수해 대비 수방시설 점검

빗물펌프장 수문·수위계 등 살펴

어르신은 박수만? 어르신이 무대에!… 어버이날 행사

강남 기념행사에 재능나눔 참여

장벽 없는 노원 숲길… “장애인·비장애인 나란히 걸

오승록 구청장, 장애인 친화 행정

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr