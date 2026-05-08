‘관악S밸리’ 서울창업허브 관악 설계 공모…서남권 창업 생태계 거점

옛 신림3공영차고지 부지서울시가 낙성대·신림·서울대 일대를 잇는 ‘관악S밸리’ 창업 생태계의 핵심 거점이 될 ‘서울창업허브 관악’의 설계 공모를 추진한다.
시는 8일 서울창업허브 관악 설계공모 시행 공고를 하고 오는 18일 현장 설명회를 연다고 밝혔다.
관악S밸리가 있는 서남권은 서울대, 중앙대, 숭실대 등 대학과 연구기관이 밀집했지만 창업 지원 시설은 분산 운영됐었다. 서울창업허브 관악은 로봇, 인공지능 등 첨단기술 분야 창업 기업의 성장단계별 지원 체계를 갖춘 대규모 창업 허브가 될 전망이다.
시는 연구 역량을 기반으로 대학 연구 성과 기술 사업화 지원 등 산·관·학 협력 사업을 추진한다. 기업 실제 수요를 반영해 입주 공간과 공용 공간, 전용 연구·실증 시설도 제공한다.
건립 대상지는 옛 신림3공영차고지 부지(신림동 131-6 일대)다. 시는 기업 입주 공간, 컨벤션·네트워킹 공간 등을 갖춘 복합시설을 조성한다.
김용학 미래공간기획관은 “관악S밸리의 미래 가치를 건축적으로 완벽히 구현해 낼 역량 있는 설계자들의 많은 참여와 혁신적인 제안을 바란다”고 밝혔다.
서유미 기자
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