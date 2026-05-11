보령시, 일본 사카이마치와 글로벌 파트너십 강화



충남 보령시와 일본 이바라키현 사카이마치 ‘우호협력 협약’이 열리고 있다. 보령시 제공

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충남 보령시는 일본 이바라키현 사카이마치와 양 도시의 상생 발전을 위한 ‘우호협력 협약’을 체결했다고 11일 밝혔다.이번 협약은 보령시와 사카이마치가 미래지향적 동반자로서 우의 증진과 행정·경제·문화·관광 등 다양한 분야에서 실질적인 교류와 협력을 위해 마련됐다.협약식에는 김동일 보령시장과 하시모토 마사히로 사카이마치 시장 등 양 지자체 관계자들이 참석해 지속적인 교류를 약속했다.사카이마치 방문단은 협약 후 대천해수욕장 일원에서 열린 ‘제23회 보령머드임해마라톤대회’ 현장을 찾아 대회 열기를 직접 참관하고 토정이지함 상징공원, 갈매못성지 등을 방문했다.시 관계자는 “사카이마치와의 협력은 양 도시가 가진 강점을 나누고 글로벌 네트워크를 확장하는 중요한 출발점이 될 것”이라며 “경제·문화·스포츠 등 전 분야에서 생산적인 교류로 보령의 미래 성장동력을 키워 나가겠다”고 말했다.보령 이종익 기자