10개월 동안 끊기지 않은 사례관리…성북 삼선동의 따듯한 돌봄

80대 독거노인 대상 10개월 통합사례관리



삼선동주민센터 관계자들이 새 거처로 이주한 독거노인의 생활 안정을 위해 지원 물품을 전달하며 동행하고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구가 재개발로 퇴거 위기와 낙상을 겪은 80대 독거노인을 대상으로 약 10개월간 통합사례관리를 이어가며 돌봄 서비스의 모범 사례를 제시했다고 11일 밝혔다.이날 구에 따르면 80대 A씨는 지난해 재개발로 인해 오랜 기간 살던 거주지를 떠나 고시원으로 거처를 옮겼다. 얼마 지나지 않아 고시원에서 퇴거 통보를 받으면서 다시 주거 불안정 상황에 놓였다. 삼선동주민센터는 A씨를 고령 1인가구가 주거 문제를 해결하는 과정에서 건강과 일상 유지에 어려움이 함께 나타나는 복합 위기 상황으로 보고 즉시 사례관리 대상자로 선정했다.주민센터는 A씨가 거처를 다시 옮긴 후 생활 안정과 정착을 위한 지원을 이어갔다. 낡은 가전뿐이었던 환경을 개선하기 위해 냉장고, 세탁기, 침구류 등 생활필수품을 연계해 생활 기반 마련을 도왔다. 정착 초기부터 사물인터넷(IoT) 안부 확인 서비스, 방문 간호, 노인맞춤돌봄서비스를 연계해 안전망을 강화했다. 주 1회 반찬을 지원해 식생활 안정도 지원했다.센터는 지원 과정 중 A씨가 외출을 준비하다 낙상으로 골절상을 당해 입원하는 위기를 겪자 즉시 긴급복지 의료비를 연계해 경제적 부담을 덜었다. 퇴원 후에는 돌봄SOS 일시재가서비스와 방문 지원으로 회복기에 돌봄 공백이 발생하지 않도록 지속 관리했다.센터는 현재 정기 모니터링과 IoT 안부 확인 등으로 A씨의 일상 회복을 돕고 있다. 5월 가정의 달을 맞아 지역 종교기관 후원금을 연계하고 봉사단 방문 일정도 조율했다.구는 가족 돌봄의 공백을 지역사회와 함께 메워갈 예정이다. 이명주 삼선동장은 “사례관리는 단기 지원에 그치는 것이 아니라 주민의 일상이 안정적으로 이어지도록 함께하는 과정”이라며 “위기 상황에서 돌봄 공백이 발생하지 않도록 통합 지원을 이어가겠다”고 말했다.송현주 기자