든든 강북… 청년 건강 챙기는 ‘요리교실’

20~39세 청년 회차별 20명 모집
총 3회 2시간 영양교육·조리실습
서울 강북구는 청년의 건강한 식습관 형성을 지원하기 위해 ‘비타 한 끼 요리교실’ (포스터) 참여자를 모집한다고 11일 밝혔다.
이 프로그램은 불규칙한 식사와 외식·간편식 위주의 식생활에 익숙한 청년이 스스로 건강한 한 끼를 준비할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 2시간 동안 영양 교육과 조리 실습을 진행해 간편하면서도 균형 잡힌 식단 구성법, 일상에서 활용할 수 있는 실천형 요리법 등을 소개한다.
프로그램은 강북여성인력개발센터 조리실습실에서 총 3회 운영된다. 6월 12일, 19일, 26일에 매회 오후 7시부터 9시까지 열린다. 구에 거주하거나 생활권을 두고 있는 20~39세 청년이 참여 대상이다. 회차별 최대 20명을 모집한다. 신청은 오는 29일까지 안내문 QR코드에서 하면 된다. 결과는 6월 5일 발표된다. 자세한 사항은 보건소 영양관리실에 문의하면 된다.
구 관계자는 “요리교실이 바쁜 일상에서도 스스로 건강을 챙기는 계기가 되길 바란다”며 “청년의 건강한 생활을 지원하는 다양한 프로그램을 지속 마련해 나가겠다”고 밝혔다.
송현주 기자