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동대문구, 대만 한국여행엑스포서 ‘K-웰니스·전통시장’ 문화 전파

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22일~25일 ‘제2회 한국여행엑스포’ 참가
경동시장·서울한방진흥센터 콘텐츠 홍보


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동대문구 관계자들이 지난 25일 대만 타이페이에서 열린 ‘제2회 한국여행엑스포 in 대만’에 참가해 기념사진을 찍고 있다.
동대문구 제공


서울 동대문구는 지난 22일부터 25일까지 나흘간 대만 타이베이에서 열린 ‘제2회 한국여행엑스포’에 참가했다고 27일 밝혔다.

구는 캐릭터인 디디미(DDM) 인형과 경동시장 약과, 과일·야채 미니어처 등으로 현지 관람객과 관광 업계 관계자 대상 홍보 마케팅을 펼치고, 구가 보유한 고유의 관광 자원을 소개하는 데 집중했다. 먼저 대한민국 한약재 유통의 70%를 차지하는 약령시의 대표 인프라인 ‘서울한방진흥센터’와 최근 청년층의 유입으로 주목받고 있는 ‘경동시장’을 부스 전면에 내세웠다. ‘경동시장 수제 약과’ 시식 행사도 함께 진행했다.

상설 체험존에서는 K-드라마 콘텐츠를 연계한 ‘의녀복 한복 체험’과 한국 전통 놀이인 ‘투호 던지기 게임’ 등을 운영해 참여를 유도했다. 이와 함께 디지털 기기 및 모바일 플랫폼 활용도가 높은 대만 국민의 특성을 고려했다. 구 해시태그를 달고 소셜미디어(SNS)에 인증하거나 서울한방진흥센터 공식 계정을 팔로우하면 ‘디디미’를 활용한 드링크백, 마그넷, 부채 등 기념품을 증정했다.

김기현 부구청장은 “대만은 전 세대에 걸쳐 SNS 활용도가 높은 지역인 만큼, 향후에도 인플루언서 연계 마케팅과 타깃별 맞춤형 홍보를 지속해 대만 관광객 유치를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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