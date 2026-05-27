서울Pn

검색

서울, 굴착공사장 32곳 땅꺼짐 특별점검

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구, 하계한신동성아파트 재건축 주민설명회

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 강서구, 하천 주변 불법 시설물 자진 정비

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울 중구, 노후 CCTV 75대 ‘800만 화소

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

양천구, ‘정원·식물’ 학습…주민 100명과 ‘가드닝 아카데미’ 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘지구를 살리고 나를 치유하는 시간’
양천구 ‘2026 양천구 가드닝 아카데미’에서 주민들이 한택식물원 강정화 부원장의 ‘정원 식물 실무 상담’ 강의를 듣고 있다.
양천구 제공


서울 양천구는 지난 26일 구청 3층 양천디지털미디어센터에서 ‘2026 양천구 가드닝 아카데미’ 두 번째 강의인 ‘전문가와 함께하는 정원 식물 실무 상담소’를 개최했다고 27일 밝혔다. 아카데미는 정원과 식물에 대해 전문적으로 배울 수 있도록 마련한 주민 대상 무료 공개 강의다.

이날 강의에는 주민 100여 명이 참석한 가운데 재단법인 한택식물원 강정화 부원장이 강사를 맡았다. 강의 주제는 ‘평생 풀 뽑고 풀 심으며 배운 식물의 생존 전략’이다. 강 부원장은 식물이 척박한 환경에서도 살아남기 위해 선택한 식물의 생존 방식을 설명하고 계절별 관리 요령, 식물별 특성에 맞는 정원 관리 방법 등을 소개했다.

올해 교육은 4월부터 10월까지 매월 마지막 주 화요일 오후 2시부터 4시까지 총 6회 과정으로 운영된다. 상반기에는 ▲지구를 돌보는 오가닉 정원 ▲전문가와 함께하는 정원 식물 실무 상담소 ▲정원과 함께 공생하는 곤충 이야기가 진행된다. 이어 하반기에는 ▲영국 정원에서 배우는 정원의 태도 ▲사계절 궁궐 정원 즐기기 ▲정원으로 시작한 제2의 인생’ 강의가 이어진다.

참여 제한은 없으며 신청은 매월 첫째 주 구청 홈페이지 통합예약포털에서 할 수 있다. 구 관계자는 “이번 ‘가드닝 아카데미’를 통해 많은 주민이 나만의 정원을 가꾸는 즐거움을 배우고, 일상에서 따뜻한 치유의 시간을 경험하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘힐링 No.1 노원’ 영혼 바친 8년… 새 여정

3선 도전 대신 ‘잠시 멈춤’ 오승록 서울 노원구청장

폭염 달래고 집중호우 막는다… 성북 여름나기 안전

여름철 종합대책 업그레이드

용산구, 쪽방촌 칠순·팔순 어르신 위한 ‘서쪽네 칠

용산구 어르신들 “무대에선 다시 청춘”…낭만가요제

어버이날 맞아 ‘시니어 낭만가요제’…주민 800여명

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr