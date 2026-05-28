광주지방국세청, 첨단 전략산업 기업 육성…조세 지원 설명회

광주경제자유구역청 입주기업 현장 방문 설명회 개최



광주지방국세청은 27일 광주 이노비즈센터에서 광주경제자유구역청 내 입주기업들을 대상르로 국세청 조세지원 제도 설명회를 개최했다. (광주국세청 제공)

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광주지방국세청과 광주경제자유구역청이 지역 내 첨단 전략산업 기업 육성을 위한 협력 사업을 본격 추진한다.이를 위해 광주국세청은 27일 광주자유구역청 내 입주기업 관계자 등 70여 명이 참석한 가운데 광주 이노비즈센터에서 국세청 조세지원 제도 안내를 위한 설명회를 개최했다.이번 설명회는 최근 법령 개정 사항과 주요 공제·감면 제도에 대한 기업들의 이해를 높여 세무 애로를 해소하고 안정적인 투자·경영 환경 조성에 기여하기 위해 마련됐다.특히 기업의 관심이 높은 조세지원 제도와 사전 컨설팅 제도에 대해 연구·인력개발비 세액공제 사전심사 업무를 담당하는 국세청 기술심사관과 광주국세청 법인세 공제·감면 컨설팅 담당 직원이 실무 위주 강의로 신청 절차 및 유의 사항 등을 상세히 안내했다.광주국세청은 앞으로도 광주자유구역청과 협력 체계를 기반으로 기업들이 조세지원 혜택을 충분히 활용할 수 있도록 방안을 강구해 업무협약의 실효성을 높여 나갈 계획이다.임형주 기자