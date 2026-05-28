영광군, e-모빌리티 해외진출 박차…수출상담회서 393만 달러 계약

영광 e-모빌리티 산업 해외진출 공략 박차

인도네시아 수출 상담회… 수출 계약 성과



전라남도와 영광군이 지난 5월 19일부터 22일까지 인도네시아 자카르타에서 열린 e-모빌리티 자동차부품 전시회에 참가했다. 영광은 이어 열린 수출상담회 자리에서 393만 달러 수출계약을 체결하는 성과를 거뒀다. (영광군 제공)

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전남 영광군이 e-모빌리티 산업 발전과 수출 확대를 위한 해외 진출 사업에 박차를 가하고 있다.군은 지난 5월 19일부터 22일까지 인도네시아 자카르타를 방문해 e-모빌리티 수출 확대를 위한 자동차부품 전시회를 참관하고 수출상담회를 열었다고 28일 밝혔다.이번 방문은 전라남도, 영광군, 한국스마트이모빌리티협회, 한국자동차연구원 및 영광 e-모빌리티 기업들이 함께 참여했으며, 인도네시아 등 동남아시아 해외 시장을 선점하고 해외 합작 및 수출 기반 마련을 위해 추진됐다.현지 수출상담회에서는 에이치비, 케이원티에스, 씨에이치모터스 등 지역 e-모빌리티 기업들이 총 3037만 달러 규모의 수출 상담과 393만 달러 수출 계약 성과를 거뒀다.군은 또 KOTRA 자카르타 무역관 방문 및 협력회의, AISMOLI와의 수출 활성화 방안 회의, 케이원티에스 자카르타 현지 공장 견학 등을 진행했다.영광군 관계자는 “이번 KOTRA 자카르타와의 협력 성과를 바탕으로 지역 모빌리티 기업들의 해외 시장 진출과 수출 확대를 지속적으로 지원하고, 해외 진출에 성공한 기업들을 집중 육성해 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.임형주 기자