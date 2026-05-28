도봉구, 유아 녹색소비 체험 프로그램 운영…‘놀이로 쉽게’



서울 도봉구 도봉녹색구매지원센터에서 지역 유아들이 녹색소비 체험 프로그램에 참여하고 있다.

도봉구 제공

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서울 도봉구 도봉녹색구매지원센터에서 유아(5~7세)를 대상으로 녹색소비 체험 프로그램을 운영한다고 31일 밝혔다.행사는 어린이들이 친환경 소비문화를 경험하고 일상에서 환경을 지키는 습관을 익히도록 마련됐다. 구는 지난 4월 참가 신청을 받아 18개 어린이집을 단체 참가자로 모집했으며 프로그램은 7월까지 진행한다. 세부 활동으로는 환경마크와 우수재활용(GR) 마크 등 친환경 인증 마크를 놀이로 알아보는 ‘녹색제품 알아보기 및 찾기’와 역할극을 통해 물건 구매가 환경에 미치는 영향을 생각해 보고 올바른 소비 습관을 익힐 수 있는 ‘녹색마트 체험하기’가 있다.서울 자치구 최초로 지난해 3월 도봉동에 마련된 도봉녹색구매지원센터는 녹색제품 제도 소개와 전시, 체험을 통해 지속 가능한 소비를 일상에서 실천할 수 있도록 마련된 공공 체험 공간이다. 평일 오전 10시에서 오후 5시까지 운영하며 생태환경·생애주기 탄소중립 등 환경 교육도 제공한다.구 관계자는 “체험 교육이 지속 가능한 소비 습관을 길러 주는 밑거름이 될 것”이라며 “앞으로도 이런 프로그램을 지속적으로 마련해 나가겠다”라고 밝혔다.유규상 기자