서울Pn

검색

서울시 “서소문고가 24시간 신속 철거 요청했지만

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉구, 여름철 감염병 대비…24시간 보건소 등

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

양천구, ‘정원·식물’ 학습…주민 100명과 ‘가

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동구, ‘통합돌봄 안내창구’ 35곳으로 확대

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

동대문구, 어린이부터 어르신까지 급식 지원…생활밀착형 지원 강화

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘어린이·사회복지급식관리지원센터’ 확대 운영


  •
서울 동대문구 용두동 구청 청사 전경.
동대문구 제공


서울 동대문구는 다음 달 1일부터 ‘동대문구어린이급식관리지원센터’를 ‘동대문구어린이·사회복지급식관리지원센터’로 확대·개편해 운영한다고 28일 밝혔다. 고령화와 돌봄 수요 증가로 사회복지시설 급식의 중요성이 커지는 가운데 생활 밀착형 지원을 강화하고자 한다.

앞서 구는 어린이집, 유치원, 지역아동센터 등 영양사가 없는 어린이 급식소를 대상으로 위생·영양관리 지원사업을 이어왔다. 앞으로는 어르신과 장애인 등이 이용하는 소규모 사회복지 급식소까지 지원 범위를 확대한다.

센터는 ▲위생·영양 순회지도 ▲대상별 맞춤 교육 ▲식단 및 조리관리 지원 ▲급식소 환경개선 ▲교육자료 개발·보급 등을 추진한다. 규모와 이용자 특성에 따라 필요한 내용을 안내하고 급식소별 관리 방법도 제공한다.

김기현 부구청장은 “어린이부터 어르신까지 누구나 안전하고 균형 잡힌 급식을 제공받을 수 있도록 현장 중심의 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘힐링 No.1 노원’ 영혼 바친 8년… 새 여정

3선 도전 대신 ‘잠시 멈춤’ 오승록 서울 노원구청장

용산구, 쪽방촌 칠순·팔순 어르신 위한 ‘서쪽네 칠

집중호우·강풍 대비 긴급안전점검 강화한 은평구

26일 안형준 권한대행·부구청장 주재 긴급회의

용산구 어르신들 “무대에선 다시 청춘”…낭만가요제

어버이날 맞아 ‘시니어 낭만가요제’…주민 800여명

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr