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시흥 ‘배곧 복합문화도시’ 본궤도 오른다…민간 공모

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시흥시 청사.


경기 시흥시는 배곧신도시의 미래 성장 거점 조성을 위한 ‘배곧 복합문화중심도시 조성사업’ 민간사업자 공모를 추진한다고 28일 밝혔다.

이 사업은 공모형 토지 매각 방식으로 진행되며, 대상 부지는 시흥시 배곧동 319번지 일원 4만1200㎡ 규모다. 시는 민간의 창의적인 개발 아이디어를 반영해 문화·상업·업무·연구 기능이 융합된 복합공간으로 조성할 계획이다.

시는 이번 사업을 통해 배곧신도시를 수도권 서남부 대표 문화·산업 중심지로 육성하고, 자족 기능 강화와 시민 생활 편의 증진, 도시 경쟁력 향상을 도모한다는 방침이다. 또 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출 효과도 기대하고 있다.

공모는 사업계획의 완성도와 공공성, 지역 기여도 등을 종합 평가해 우선협상대상자를 선정하는 방식으로 진행된다. 응모자는 공모지침서에 제시된 개발 방향과 필수시설인 체육시설 등을 반영한 사업계획서를 제출해야 한다.

시는 민간사업자가 제안하는 개발 구상에 따라 도시계획 용도변경도 병행 추진할 예정이며, 차별화된 콘텐츠와 창의적 공간 구성, 사업 실현 가능성 등을 주요 평가 요소로 검토할 계획이다.

시 관계자는 “배곧 복합문화중심도시 조성사업은 문화와 산업, 연구 기능이 공존하는 미래형 도시 모델 구현을 위한 핵심 사업”이라며 “우수한 개발 역량과 사업 수행 능력을 갖춘 민간사업자들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.

강남주 기자
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