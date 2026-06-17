서울시니어일자리지원센터, ‘특화 취업교육’…상반기 1062명 참여

‘시니어 인턴십’ 참여 기업 상시 모집



서울시니어일자리지원센터에서 운영하는 ‘낙상안전지도사 ’ 취업교육을 진행되고 있다.

서울시 제공

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서울시니어일자리지원센터가 올해 처음 도입한 ‘시니어 특화 취업 교육’ 상반기 과정에 5월 말 기준 총 1062명이 참여했다고 밝혔다. 상반기 교육 종료를 앞두고 취업 연계 과정 수료생 가운데 89명이 취업에 성공했다.시가 고령층 취업을 지원하기 위해 기획해 지난해 1월 문을 연 서울시니어일자리지원센터는 서울시50플러스재단이 운영을 전담하고 있다.올해 시작한 시니어 특화 취업 교육은 적합 직무를 알아보는 ‘탐색 과정’, 기업이 필요 역량을 집중적으로 배우는 ‘취업 연계 과정’, 고용주가 시니어의 업무 능력을 확인하고 장기 고용을 유도하는 ‘시니어 인턴십’의 3단계로 구성된다.센터는 탐색 과정 11개와 취업 연계 과정 20개를 운영 중이다. 이 가운데 이미 교육이 완료된 5개의 취업 연계 과정 수료생 159명 중 89명(56%)이 취업에 성공했다. 특히 노인교육지도사 과정은 89.4%, 시니어 도보 배달원 과정은 56.6%의 높은 취업률을 기록했다.시는 아직 교육이 진행 중인 나머지 과정에 대해서도 취업이 이뤄질 수 있도록 지원할 계획이다. 하반기에는 탐색 과정 21개, 취업 연계 과정 11개 총 900명을 모집한다. 모집은 이달 말부터 시작이다.또한 어르신 민간 일자리 확대를 위해 인건비와 경상비를 지원하는 ‘시니어 인턴십’ 참여 기업도 지속적으로 모집한다. 인턴십 종료 후에도 시니어 근로자를 일정 기간 계속 고용한 기업에 대해 1인당 최대 100만원의 고용 유지 지원금을 추가 지원한다.김미경 서울시 어르신복지과장은 “어르신들의 안정적인 노후 생활을 위해 앞으로도 어르신 적합 일자리 발굴 등 일자리 창출을 위한 노력을 지속하겠다”고 밝혔다.유규상 기자