서울시의회, 신임 대변인에 박규남·이인애·위성찬 의원 임명

31일 임명식… 내년 7월까지 서울시의회 주요 정책, 공식 입장 발표 등 역할

임만균 의장 “시민과 호흡하며 시민-서울시의회 간 굳건한 가교되어 주길 기대”



31일 열린 제12대 서울시의회 1기 대변인 임명장 수여식. 서울시의회 제공



임만균 의장(왼쪽)과 박규남 의원. 서울시의회 제공

서울시의회 대변인은 의회의 주요 정책을 알리고 대외적인 공식 입장을 대변하는 핵심 직무를 수행하며, ‘서울시의회 대변인 설치규정’에 따라 운영된다. 대변인은 의장이 3명 이내로 임명하며, 임기는 2026년 8월 1일부터 2027년 7월 31일까지 1년간 활동하게 된다다.



임만균 의장(왼쪽)과 이인애 의원. 서울시의회 제공



임만균 의장(왼쪽)과 위성찬 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회가 시민 소통 강화와 언론사와의 긴밀한 협력을 위해 제12대 1기 대변인단을 꾸렸다. 임만균 의장은 신임 대변인으로 박규남 의원(더불어민주당, 동대문구 제4)과 이인애 의원(더불어민주당, 비례), 위성찬 의원(국민의힘, 비례)을 각각 임명했다고 공식 발표했다.대변인 임명식은 31일 서울시의회 의장 접견실에서 진행됐다.신임 대변인에 임명된 박규남 의원은 “서울시의회 대변인이 중요한 직책인 만큼 말이 지닌 무게와 책임을 잊지 않겠다”며 “신뢰받는 시의회가 되도록 낮은 자세로 시민의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다”고 각오를 밝혔다.이인애 의원은 “주권자인 서울시민의 부르심을 무겁게 받아들인다”며 “대변인은 의회의 입이기 이전에 시민의 목소리를 전하는 통로인 만큼, 시민주권의 최전선에서 뛰겠다”고 전했다.위성찬 의원은 “서울시의회가 모든 시민분들에게 더 가깝게 다가가기 위해 정보 접근성을 확대하는 역할을 해나가겠다”며 의정활동의 투명성을 높이겠다고 포부를 밝혔다.임 의장은 “새롭게 임명된 대변인이 시민 현장의 목소리를 더 생생하게 담아내고, 제12대 서울시의회의 정책과 성과를 시민 눈높이에서 충실히 전달해 줄 것으로 기대된다”며 “앞으로 시민과 더 긴밀하게 소통하고 호흡하며 서울시의회와 시민 사이 굳건한 가교가 되어주시길 바란다”라고 말했다.류정임 리포터