중랑구, ‘동진학교’ 진입로 개설 완료

진입 교량 신설 및 우회전 차로 확보

동진학교 개교 지원, 교통 편의 개선



류경기 중랑구청장이 지난 16일 신내동 동진학교에서 열린 ‘진입로 개설 준공식’에 참석해 축사를 하고 있다.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 동진학교 진입로 개설사업을 완료하고 지난 16일 준공식을 개최했다고 17일 밝혔다. 준공식에는 류경기 중랑구청장을 비롯해 서울시교육청과 학교 관계자, 지역 주민 등이 참석했다.구는 신내동 697-6 일대에 위치한 동진학교의 개교 일정에 맞춰 진입 교량을 신설하고 주변 도로를 정비했다. 특히 관계 기관 및 지역 주민과의 협의를 거쳐 전용 우회전 차로를 추가로 확보하고 제방 도로를 확장해 통학버스 등 대형 차량의 원활한 진출입이 가능하도록 했다.이에 따라 학교 이용 차량과 일반 차량의 교통 흐름이 한층 원활해질 것으로 기대된다. 학생들의 안전한 통학 환경 조성과 지역 주민의 교통 편의 향상에도 도움이 될 전망이다.동진학교는 중랑구 최초의 공립 특수학교로 2027년 9월 개교를 앞두고 있다. 지적장애 학생을 위한 18학급(111명) 규모로 조성됐다. 학교와 함께 들어서는 복합화시설에는 강당 겸 체육관과 수영장, 평생교육센터, 커뮤니티 공간 등이 들어설 예정이다. 장애 학생의 교육 여건 개선은 물론 지역 주민을 위한 생활체육·문화 공간으로도 활용된다.류 구청장은 “앞으로도 누구나 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 도로 환경을 조성하고 학생과 주민 모두가 안심할 수 있는 생활 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자