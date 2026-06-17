“왕우렁이 피해 막는다”…전남, 수거·차단망 설치·모니터링 등 대응 총력

6개 시군, 50개 지점의 벼논에서 월동 왕우렁이 발견



전남지역 농민들이 월동 왕우렁이 수거 작업을 하고 있다.

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2024년 전남 지역 벼논에 큰 피해를 입혔던 왕우렁이의 월동 지역이 늘면서 전남도가 대책 마련에 나섰다.왕우렁이 피해는 기후 온난화로 월동한 왕우렁이 성체가 모내기한 논의 모를 갉아먹어 발생하며 지난해 전남 지역 9개 시군에서 피해가 났다.이에 전남도는 지난 4월 모내기 철을 앞두고 9개 시군 230개 지점의 논을 조사해 6개 시군, 50개 지점에서 월동 왕우렁이를 발견했다.2025년 4월 9개 시군 238지점 조사해 4개 시군 4개 지점에서 발견된 것에 비해 크게 늘어난 규모다.특히 배수로는 올해 9개 시군 226지점을 조사해 7개 시군 56개 지점에서 월동한 왕우렁이가 나타나 논보다 월동 지역이 많은 것으로 조사됐다.다만 왕우렁이가 발견된 벼논의 평균 왕우렁이 개체 수는 2025년 ㎡당 1.4마리에서 2026년 ㎡당 0.5마리로 줄어든 것으로 조사됐다.전남도는 왕우렁이 월동 밀도는 ㎡당 2마리 이하인 방제 기준 이하이나 올 들어 왕우렁이 피해가 났던 우심 지구를 중심으로 왕우렁이 월동 필지가 증가해 방제가 필요하다며 대책 마련에 들어갔다.먼저 왕우렁이 종패 투입 전에 성체 왕우렁이 수거와 함께 방제를 위해 농수로 등 논물 유입 지역의 왕우렁이 집중 수거와 차단망 설치 등 선제적 대응에 나섰다.이와 함께 중점 관리 기간인 다음 달까지 현장 모니터링반을 운영, 약제 등 예방 자재를 비치해 피해가 발생할 경우 상황 공유와 방제 조치 등을 추진할 방침이다.김영석 전남도 친환경농업과장은 “우렁이는 친환경농업에 없어서는 안 될 귀중한 자재로서 활용 역시 중요하지만 피해 최소화를 위해 수거와 관리가 더 중요하다”며 “왕우렁이 개체 수를 줄이기 위해 왕우렁이 수거와 차단망 설치를 통해 용·배수로를 통한 유입을 막는 데 동참해 달라”고 당부했다.전남도는 지난해 12월부터 올해 2월 말까지 해남 등 9개 우심 지역을 대상으로 논 말리기와 깊이갈이 중점 기간을 운영하고 동계 작물 재배 등 약 1만 6000ha에 왕우렁이 월동 방지 대책을 추진했다.무안 류지홍 기자