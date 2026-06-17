무안 오승우미술관, 국토부 ‘공공건축물 그린리모델링’ 공모 최종 선정…사업비 31억 확보

‘전시시설’ 포함된 전국 공모서 타당성·공공성 인정받아

단열 강화·친환경 마감재 등 고효율 에너지 시스템 구축



전남 무안군 오승우 미술관.

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전남 무안군의 대표적 문화공간인 오승우미술관이 정부가 추진하는 친환경 에너지 성능 개선 사업 대상지로 최종 낙점됐다.무안군은 국토교통부가 주관한 ‘2026년 공공건축물 그린리모델링 사업’ 공모에 오승우미술관이 최종 선정돼 총 31억 원의 사업비를 확보했다고 17일 밝혔다.‘공공건축물 그린리모델링’은 준공 후 시일이 흘러 노후화된 공공건축물의 단열 등 에너지 성능을 개선하고, 실내 환경의 질을 종합적으로 향상하기 위해 추진되는 정부의 핵심 정책사업이다.특히 이번 선정은 정부가 올해부터 그린리모델링 사업 대상에 ‘전시시설’을 처음으로 포함시킨 가운데 이뤄진 성과라 의미가 더욱 크다. 오승우미술관은 전국 단위로 진행된 치열한 공모 경쟁 속에서 사업 추진의 타당성과 공공성을 두루 인정받으며 심사위원들의 높은 평가를 받았다.군은 올해 하반기부터 기본 및 실시설계, 관련 행정절차 등 사전 준비 작업을 전격 개시할 방침이다. 이어 2027년부터 본격적인 현장 공사에 착수하게 된다.군 관계자는 “이번 공모사업 최종 선정 덕분에 지역 주민과 관람객들에게 한층 더 쾌적하고 안전한 문화예술 공간을 제공할 수 있는 든든한 기반을 마련했다”면서 “앞으로도 군민들이 일상 속에서 편리하고 품격 있게 이용할 수 있는 양질의 문화공간을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.임형주 기자