여수상의, ‘서영학 당선인 초청 경제인과의 감담회’ 개최

여수산단 경쟁력 강화와 기업투자 활성화, 정주 여건 개선 등 건의



여수상공회의소가 17일 소노캄 여수에서 ‘서영학 여수시장 당선인 초청 경제인과의 간담회’를 하고 있다.

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여수상공회의소가 17일 소노캄 여수에서 ‘서영학 여수시장 당선인 초청 경제인과의 간담회’를 갖고 지역경제 활성화와 여수 미래 발전 방향을 논의했다.서영학 여수시장 당선인과 한문선 여수상공회의소 회장 등이 참석한 이날 간담회에서는 여수상공회의소가 지역 기업과 경제계의 의견을 수렴한 ‘민선 9기 여수시장 당선인께 바라는 여수경제계 제언집’ 전달과 함께 지역 경제 활성화 방안 등을 논의했다.여수상공회의소 제언집은 여수국가산단 경쟁력 강화와 기업 투자 활성화, 교통·물류 인프라 확충, 정주 여건 개선, 관광 활성화 등의 내용을 담고 있다.특히 여수~김포 노선 증편과 여수공항 국제공항 승격 및 활주로 연장, 여수공항 무인 간이역 설치, 전라선 고속철도 건설, 기업 사택 재정비, 웅천 마리나항만 개발 추진, 율촌 소부장 특화단지 조성, 여수국가산단 인허가 개선 및 기업 애로 해소 등의 중요 과제도 제시했다.한 회장은 인사말을 통해 “지금 여수는 여수국가산단의 산업구조 전환과 탄소중립 이행, 인구 감소와 청년 유출 등 여러 도전에 직면해 있다”며 “여수경제가 다시 활력을 되찾기 위해서는 기업의 노력과 함께 지역 전반의 환경 개선이 함께 이뤄져야 한다”고 밝혔다.서 당선인은 “시민주권을 시정 운영의 핵심 가치로 삼고 기업과 시민의 의견을 적극 반영하는 열린 행정을 펼치겠다”며 “기업 애로사항은 속도감 있게 검토하고 여수국가산단 경쟁력 강화와 투자 환경 개선, 여수세계섬박람회 성공 개최 등 지역 현안을 해결할 수 있도록 중앙정부와 적극 협의해 나가겠다”고 강조했다.여수 류지홍 기자