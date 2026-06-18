무안군수, 광주 군 공항 선정위서…“실질적 지원 대책 마련” 촉구

전남 무안군, ‘3대 핵심 요구조건’…이행 촉구

군공항 소음 실제 피해 지역 구체적 지원 요구



제1회 광주 군 공항 이전부지 선정위원회가 17일 국방부 대회의실에서 열렸다. (무안군 제공)

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김산 무안군수가 광주 군 공항 이전부지 선정위원회에서 행정 중심의 일방통행식 절차를 비판하며 실질적인 대책 마련을 강력히 요구했다. 무안군민의 우려가 깊어지는 가운데 지역 생존권을 위한 구체적 이행 로드맵이 선행되어야 한다는 지적이다.김 군수는 17일 열린 제1차 선정위원회 회의에서 무안군이 강조해 온 ‘3대 핵심 요구조건’에 대해 정부와 광주광역시의 구체적인 이행 의지가 보이지 않는다고 밝혔다. 무안군의 3대 요구조건은 ▲광주 민간공항 선 이전 ▲광주시의 1조 원 지원 ▲국가의 획기적인 인센티브 제공이다.현재 국방부 등은 대통령실의 속도전 주문에 맞춰 이전부지 선정 절차에만 급급한 모양새다. 이에 김 군수는 “소음 피해 등 주민이 감내해야 할 부분에 대한 대책은 뒷전인 채 행정 절차만 서두르고 있다”며 “요구조건이 실질적으로 수용되어야 군민들이 마음을 열 것”이라고 강조했다.실제 피해 지역에 대한 구체적 상생 방안이 빠지면서 무안 지역 민심도 급격히 악화하고 있다.군 관계자는 “기대보다 우려와 불만이 극에 달한 상황”이라며 중앙정부의 특단의 대책 마련을 촉구했다. 한편 안규백 국방부 장관 주재로 열린 이날 회의에는 지자체장과 관계 부처 등 위원 19명이 참석해 관련 안건을 심의·의결했다.임형주 기자