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무안군수, 광주 군 공항 선정위서…“실질적 지원 대책 마련” 촉구

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전남 무안군, ‘3대 핵심 요구조건’…이행 촉구
군공항 소음 실제 피해 지역 구체적 지원 요구


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제1회 광주 군 공항 이전부지 선정위원회가 17일 국방부 대회의실에서 열렸다. (무안군 제공)


김산 무안군수가 광주 군 공항 이전부지 선정위원회에서 행정 중심의 일방통행식 절차를 비판하며 실질적인 대책 마련을 강력히 요구했다. 무안군민의 우려가 깊어지는 가운데 지역 생존권을 위한 구체적 이행 로드맵이 선행되어야 한다는 지적이다.

김 군수는 17일 열린 제1차 선정위원회 회의에서 무안군이 강조해 온 ‘3대 핵심 요구조건’에 대해 정부와 광주광역시의 구체적인 이행 의지가 보이지 않는다고 밝혔다. 무안군의 3대 요구조건은 ▲광주 민간공항 선 이전 ▲광주시의 1조 원 지원 ▲국가의 획기적인 인센티브 제공이다.

현재 국방부 등은 대통령실의 속도전 주문에 맞춰 이전부지 선정 절차에만 급급한 모양새다. 이에 김 군수는 “소음 피해 등 주민이 감내해야 할 부분에 대한 대책은 뒷전인 채 행정 절차만 서두르고 있다”며 “요구조건이 실질적으로 수용되어야 군민들이 마음을 열 것”이라고 강조했다.

실제 피해 지역에 대한 구체적 상생 방안이 빠지면서 무안 지역 민심도 급격히 악화하고 있다.

군 관계자는 “기대보다 우려와 불만이 극에 달한 상황”이라며 중앙정부의 특단의 대책 마련을 촉구했다. 한편 안규백 국방부 장관 주재로 열린 이날 회의에는 지자체장과 관계 부처 등 위원 19명이 참석해 관련 안건을 심의·의결했다.


임형주 기자
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