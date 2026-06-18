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세종시, ‘연중무휴’ 시정 안내 챗봇 ‘AI 충녕’ 도입


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챗봇 ‘AI 충녕’ 화면


“궁금한 건 제가 찾아드릴게요.”

세종시가 ‘연중무휴’로 시정을 안내하는 챗봇 서비스에 나섰다. 시는 18일 시민 일상에 필요한 각종 정보를 24시간 안내하는 인공지능 챗봇 ‘AI 충녕’을 시범 운영한다고 밝혔다. 챗봇은 서비스 분석을 거쳐 여권 발급 절차와 부서 위치, 여민전 가맹점 등 단순·반복 민원과 공공시설 예약 현황·도서 대출 현황·상가 영업 입지 사전 점검·동물 찻길 사고 간편 신고 등 실시간 생활 민원을 지원한다.

지역 거주 외국인의 편리한 이용을 위해 한국어뿐 아니라 영어·중국어·일본어 등 다국어 응답 기능도 갖췄다.

시는 11월까지 AI 충녕을 시범 운영하고 이용자의 다양한 평가를 거쳐 12월 정식 도입할 예정이다. 이어 체육·대관 시설 예약과 도서 대출 등 자동화 기능을 확대하기로 했다. AI 충녕은 누리집(aichat.sejong.go.kr)에서 휴대전화나 컴퓨터 등을 이용해 편리하게 이용할 수 있다.

김하균 세종시 행정부시장은 “인공지능 챗봇 AI 충녕은 시민이 더욱 쉽고 간편하게 시정 정보를 접할 수 있는 새로운 소통 창구가 될 것”이라며 “생활 곳곳에서 변화를 느낄 수 있는 인공지능 서비스를 지속적으로 발굴해 적용할 계획”이라고 밝혔다.


세종 박승기 기자
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