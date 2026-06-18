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서울시, 동네 시장 120곳서 페이백 행사…최대 3만원

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25개 자치구 120개 전통시장서
디지털 온누리상품권으로 환급


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서울시 가계보탬 페이백 주간 홍보 포스터.
서울시 제공


서울시는 24일부터 30일까지 전통시장·골목형상점가 120곳에서 ‘2026 서울시 가계보탬 페이백 주간’을 운영한다고 18일 밝혔다.

행사에는 강남구 역삼동골목형상점가, 마포구 망원시장, 종로구 통인시장, 동대문구 청량리청과물시장 등 25개 자치구 전역의 전통시장이 참여한다. 시민들은 행사 기간 참여 시장에서 물품을 구매한 뒤 영수증을 지참해 시장의 지정 환급 장소를 방문하면 구매 금액의 최대 33%(1인당 최대 3만원)를 디지털 온누리상품권으로 돌려받을 수 있다.

환급은 카드와 현금 등 결제 수단에 제한이 없다. 정해진 기간에 해당 시장에서 이용한 영수증을 합산해 신청할 수 있다. 환급 기준은 구매 금액별로 ▲1만 5000원 이상 3만원 미만은 5000원 ▲3만원 이상 6만원 미만은 1만원 ▲6만원 이상 9만원 미만은 2만원 ▲9만원 이상은 3만원이다. 예산이 조기 소진되면 행사를 종료한다.

아울러 페이백 행사와 함께 시장별 자체 할인 행사도 열린다. 농축수산물, 반찬, 의류, 생활용품 등 다양한 품목을 시장 여건에 따라 최대 30%까지 할인해 시민들의 알뜰한 장보기를 지원한다.

이해선 서울시 민생노동국장은 “시민들에게는 가계에 보탬이 되는 혜택을, 상인들에게는 매출 증대의 기회를 제공해 지역 상권에 활력을 더하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.


유규상 기자
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