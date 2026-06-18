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여수시, 섬박람회 대비 해안 방치폐기물 수거

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6개 도서 12개소 집중 정비… 해안 경관 개선과 환경오염 예방


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여수시가 섬박람회를 앞두고 섬 지역 방치폐기물을 수거하고 있다.


전남 여수시가 2026여수세계섬박람회를 앞두고 섬 지역 방치폐기물 처리 사업을 추진해 총 45톤의 방치폐기물을 수거·처리했다.

이번 사업은 폐기물 처리 기반이 부족한 도서 지역 해안가와 공한지 등에 장기 방치된 폐기물을 정비해 깨끗한 섬 환경을 조성하고 해양 오염을 예방하기 위해 추진됐다.

시는 현장 조사 결과 방치폐기물이 확인된 6개 도서 12개소를 대상으로 권역별 집중 정비를 실시해 운반선과 전용 차량 등으로 총 45톤의 폐기물을 육지로 반출·처리했다.

특히 접근이 어려운 도서 지역에는 인력과 소형 장비를 투입해 도서 특성에 맞는 맞춤형 정비를 추진했다.

시는 이번 사업을 통해 해안가 방치폐기물로 인한 경관 훼손과 침출수 발생 등 2차 환경오염 저감과 해안 경관 개선, 정주 여건 향상에 기여할 것으로 기대했다.

시 관계자는 “도서 지역 방치폐기물 정비사업을 통해 섬박람회를 찾는 관광객들에게 청정 여수의 이미지를 높일 수 있게 됐다”며 “앞으로도 지속적인 점검과 폐기물 관리 체계를 강화해 청정한 섬 환경을 유지하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

여수 류지홍 기자
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