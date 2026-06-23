AI 라이브커머스 여성 인력 키운다

AI 기술 접목 상품 발굴부터 판매까지 실무형 교육



서울 강남구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강남구는 인공지능(AI)을 활용해 상품을 기획하고 온라인 생방송 판매까지 진행할 수 있는 여성 전문인력을 양성한다고 23일 밝혔다. 구는 ‘2026년 취·창업 여성인재개발 아카데미-AI 라이브커머스 크리에이터 양성과정’ 참가자를 7월 3일까지 모집한다.이번 과정은 라이브커머스에 생성형 AI 기술을 접목해 교육생이 상품 발굴부터 방송 기획, 콘텐츠 제작, 실시간 판매까지 스스로 수행할 수 있도록 돕는 실무형 프로그램이다. 온라인 판매나 콘텐츠 제작 경험이 부족한 여성도 체계적인 교육을 거쳐 1인 판매자와 콘텐츠 제작자로 활동할 수 있도록 진입 장벽을 낮춘 것이 특징이다.구는 지난해 여성인재개발 아카데미를 통해 높은 취·창업 성과를 거뒀다. 2개 과정에서 53명이 수료해 49명이 취업하거나 창업하며 92%의 성과를 기록했다. 특히 ‘유통창업 라이브커머스 크리에이터 양성과정’은 수료생 22명 전원이 취·창업으로 이어졌다. 구는 이 같은 성과를 바탕으로 올해 AI 활용 교육을 강화해 변화하는 온라인 유통시장에 맞는 전문인력을 양성할 계획이다.교육은 ▲생성형 AI를 활용한 상품 기획과 방송 대본 작성 ▲실시간 고객 소통 방법 ▲방송 데이터 분석 ▲네이버 쇼핑라이브·그립 등 실제 판매 플랫폼을 활용한 방송 실습 등으로 구성된다. 교육생은 상품의 장점을 효과적으로 전달하는 방송 흐름을 직접 설계한다. 또 스튜디오에서 촬영과 진행을 연습한 뒤 실제 플랫폼 송출까지 경험하게 된다.취업과 창업을 위한 후속 지원도 제공한다. 교육과정 전반에 실습과 상담을 연계하고, 수료 후에는 취업상담과 창업 자문 등을 통해 교육생이 온라인 판매자나 라이브커머스 진행자, 디지털 콘텐츠 제작자로 활동할 수 있도록 지원할 예정이다.모집 대상은 강남구에 거주하는 여성이다. 교육은 7월 7일부터 10월 22일까지 주 2회 신사동 소재 교육장에서 진행한다. 교육비는 10만 원이며, 전 과정을 수료하면 전액 환급한다.조성명 구청장은 “인공지능은 상품 기획과 콘텐츠 제작, 고객 소통에 필요한 시간과 비용을 줄이며 1인 창업의 가능성을 넓히고 있다”며 “지난해 수료생 전원이 취·창업에 성공한 경험을 바탕으로 올해는 AI 실무교육을 더욱 강화해, 여성들이 변화하는 온라인 유통시장에서 새로운 일자리와 사업 기회를 찾도록 지원하겠다”고 밝혔다.김동현 기자