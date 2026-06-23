전남도, 보름달물해파리 예찰·구제 강화

남해 앞바다 해역 발령…양식장·해수욕장 안전관리



전라남도가 지난해 여수시 남면 연도 인근 해역에서 ‘해파리 수매작업’을 하고 있다.

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남해 앞바다 해역에 보름달물해파리 예비주의보가 발표되면서 전남도가 22일 양식장 피해 예방과 해수욕장 안전관리 강화에 나섰다.국립수산과학원은 올해 기후변화 영향으로 수온이 평년보다 1~2℃ 높은 수준을 보이는 데다 플랑크톤 등 먹이생물이 늘어나면서 보름달물해파리 대량 출현이 확대될 것으로 전망했다.전남도는 ‘2026년 전남 해파리 피해 방지 종합대책’에 따라 연안 해역과 해수욕장, 양식장 밀집 지역 등을 중심으로 해파리 예찰과 구제 활동을 추진하고 있다.전남도해양수산과학원과 16개 연안 시군, 118개 자율관리어업공동체는 민·관 합동 모니터링 체계를 운영해 해파리 출현 상황을 수시 예찰하고, 발견 즉시 제거 작업을 하도록 대응체계를 유지하고 있다.전남도는 신속한 해파리 구제를 위해 절단망 153틀, 피시펌프 6대, 분쇄기 8대 등 구제 장비 점검을 마쳤다.특히 해파리 출현이 잦은 여수·고흥·보성·장흥 등에는 국비 4억 원을 들여 해파리 제거와 수매 사업을 추진할 계획이다.또 주요 해수욕장을 중심으로 해파리 차단망 설치를 확대하고 독성 해파리가 발견되면 현장 방송과 전광판 등을 활용해 입수 자제를 안내할 방침이다.이와 함께 해수욕장 이용객에게 해파리 접촉 피해 예방 요령과 응급대처법을 안내하고 쏘임 사고가 발생하면 의료기관에서 치료받도록 안내하는 등 현장 대응체계도 정비할 예정이다.지난해 전남에서는 6월 9일부터 10월 28일까지 142일간 해파리 위기 경보가 발령됐으며 선박 685척과 2024명이 구제 작업에 참여해 해파리 855t을 구제했다.전창우 전남도 친환경수산과장은 “최근 수온 상승 등으로 해파리 대량 발생이 반복되고 있다”며 “해파리를 발견하면 직접 접촉하지 말고 안전요원이나 관계기관에 신고해 달라”고 당부했다.여수 류지홍 기자