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인하대, 세계 8808개 대학 중 555위…88계단 상승

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인하대 전경.


인하대학교는 글로벌 대학평가기관 QS(Quacquarelli Symonds)가 발표한 ‘2027 QS 세계대학평가’에서 전년 대비 88계단 상승한 세계 555위를 기록했다고 24일 밝혔다.

이번 순위 상승 폭은 국내 대학 가운데 두 번째로 큰 규모다. QS는 전 세계 8808개 대학을 대상으로 평가를 진행했으며, 이 중 1504개 대학의 순위를 발표했다. 인하대는 전체 평가 대상 대학 기준 상위 7% 수준의 경쟁력을 확보한 것으로 나타났다.

인하대는 졸업생 평판도, 학계 평판도, 교원당 피인용 등 주요 평가 지표에서 고른 상승세를 보였다. 특히 졸업생 평판도는 전년보다 156계단 오른 세계 503위를 기록하며 가장 큰 폭으로 상승했다.

학계 평판도는 전년 대비 57계단 상승한 세계 642위, 교원당 피인용 지표는 33계단 오른 세계 628위를 기록했다.

외국인 학생 비율은 전년 대비 198계단 상승한 세계 452위에 올랐고, 지속가능성 분야는 48계단 오른 세계 357위를 기록했다.

조명우 인하대 총장은 “이번 QS 세계대학평가 순위 상승은 교육·연구·국제화 분야에서 구성원 모두가 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 세계 수준의 연구 경쟁력과 교육 혁신을 바탕으로 글로벌 명문대학으로 도약할 수 있도록 지속적으로 투자하고 지원하겠다”고 말했다.

강남주 기자
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