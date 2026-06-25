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서영학 당선인, “청년은 여수 미래 설계자 시정 파트너로 세우겠다”

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청년정책협의체와 간담회…공개 답변제·청년 공간 등 다양한 정책 논의
서영학 당선인이 지난 24일 여수시 청년정책협의체와 간담회를 하고 있다.


서영학 여수시장 당선인이 지난 24일 ‘민선 9기 위기 극복 시민주권 기획위원회’ 소회의실에서 여수시 청년정책협의체와 간담회를 갖고 청년정책 추진 방향을 논의했다.

이날 간담회에서 청년정책협의체는 청년 아고라와 오프라인 설문, 분과별 논의를 통해 수렴한 의견을 전달하며 “청년을 지원 대상자가 아닌 도시의 설계자로 봐야 한다”는 취지의 다양한 정책을 제안했다.

정책 참여 분야에서는 청년정책 공개 답변제와 플랫폼 원스톱화, 청년 지원센터 역할 확대, 청년 자율 예산제 도입 등이 제안됐다.

일자리·교육 분야에서는 기업-청년 직무 원탁회의와 지역 기업·직무 데이터베이스 구축, 빈 점포를 활용한 청년 공유 오피스 조성, 여수형 미래 일자리 모델 발굴 등을 건의했다.

주거·복지 분야에서는 생애 단계별 수요 조사와 산단·대학·주거지 연결 교통 취약 구간 분석, 생계형·고립·장애 및 정신건강 취약 청년 지원 방안 등이 제시됐다.

문화 분야에서는 청년 문화 기획자 양성과 섬 유휴 공간 청년 프로젝트, 생활권 버스킹 거점 조성 등과 함께 청년이 직접 기획하는 생활 문화 기반 조성 등이 논의됐다.

서 당선인은 “제안에 답변이 없다면 그건 청년 문제를 넘어 행정 전체의 문제”라며 “되는 것은 된다, 어려운 것은 왜 어려운지 충분히 설명하는 피드백 체계를 마련해 청년을 시정의 실질적인 파트너로 세우고 여수의 미래를 함께 만들어 가겠다”고 밝혔다.

여수 류지홍 기자
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