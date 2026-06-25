금천구, ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 우수 자치구 선정

목표 120% 달성…‘최고액’ 가산동주민센터 표창
서울 금천구는 2026년 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’에서 우수 자치구로 선정됐다고 25일 밝혔다.
구에 따르면 서울사회복지공동모금회 주관으로 지난 24일 열린 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 유공자 표창 수여식 및 성과공유회’에서 금천구는 ‘모금회장 기관 표창’을 받았다.
희망온돌 따뜻한 겨울나기는 구가 서울사회복지공동모금회와 협력해 겨울철 취약계층을 지원하는 민관 협력 나눔 캠페인이다.
금천구는 이번에 당초 목표액이었던 18억원의 120.3% 수준인 총 21억 6000만원을 모금했다. 취약계층에 김치를 지원하기 위한 신규 사업 ‘금(천구 김)치가 온다’도 좋은 평가를 받았다. 구는 후원받은 김치 7만 3843㎏과 구의 배분 사업으로 확보한 1만 6000㎏ 등 총 8만 9843㎏의 김치를 1만 1302가구에 전달했다.
금천구는 행정동 부문에서도 가산동 주민센터가 표창을 받는 영예를 안았다. 가산동은 기업들이 밀집한 G밸리를 중심으로 기업과 주민들이 합심해 적극적인 나눔을 실천해 왔다.
김주연 기자
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