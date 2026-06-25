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금천구, ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 우수 자치구 선정

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목표 120% 달성…‘최고액’ 가산동주민센터 표창


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‘따뜻한 겨울나기 성과 공유회’
사랑의 열매는 지난 24일 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’의 ‘유공자 표창 수여식 겸 성과공유회’가 열었다.
금천구 제공


서울 금천구는 2026년 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’에서 우수 자치구로 선정됐다고 25일 밝혔다.

구에 따르면 서울사회복지공동모금회 주관으로 지난 24일 열린 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업 유공자 표창 수여식 및 성과공유회’에서 금천구는 ‘모금회장 기관 표창’을 받았다.

희망온돌 따뜻한 겨울나기는 구가 서울사회복지공동모금회와 협력해 겨울철 취약계층을 지원하는 민관 협력 나눔 캠페인이다.

금천구는 이번에 당초 목표액이었던 18억원의 120.3% 수준인 총 21억 6000만원을 모금했다. 취약계층에 김치를 지원하기 위한 신규 사업 ‘금(천구 김)치가 온다’도 좋은 평가를 받았다. 구는 후원받은 김치 7만 3843㎏과 구의 배분 사업으로 확보한 1만 6000㎏ 등 총 8만 9843㎏의 김치를 1만 1302가구에 전달했다.

금천구는 행정동 부문에서도 가산동 주민센터가 표창을 받는 영예를 안았다. 가산동은 기업들이 밀집한 G밸리를 중심으로 기업과 주민들이 합심해 적극적인 나눔을 실천해 왔다.

유성훈 구청장은 “경제적으로 어려운 시기임에도 역대 최고 모금액을 달성할 수 있도록 온정을 모아주신 지역주민과 기업·단체에 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 나눔 문화가 확산되는 따뜻한 금천구를 만들겠다”고 말했다.

김주연 기자
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