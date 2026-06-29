인천이음 캐시백 ‘월 20만원’ 가능할까…박찬대 ‘고심’

인수위 “시 재정 고려해 신중 접근” 권고



박찬대 인천시장 당선인. 인수위 제공

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박찬대 인천시장 당선인의 취임이 이틀 앞으로 다가온 가운데, 인천이음카드 캐시백 요율 변화가 최대 관심사로 떠오르고 있다. 박 당선인은 캐시백을 두 배 상향한다고 공약했는데 인천시 재정 상태가 열악한 것으로 파악되면서 공약 이행에 어려움이 예상된다.29일 박 당선인 인수위원회에 따르면 인수위는 민선 8기 시 주요 정책에 대한 평가와 박 당선인 공약 실현 방안을 담은 권고안을 오는 30일 박 당선인에게 전달한다.인수위는 박 당선인 핵심 공약인 ‘민생회복 100일 프로젝트’ 일환인 인천이음 캐시백 확대 정책에 대해 추진 필요성에는 공감하면서도, 시 재정 여건을 고려해 신중하게 접근할 것을 권고했다. 캐시백 확대는 재정 부담을 감안해 시행 시기와 지원 규모, 재원 조달 방안 등을 종합적으로 검토한 뒤 추진해야 한다는 입장을 제시했다.박 당선인은 취임 즉시 민생회복 프로젝트를 가동해 한시적(5~7월)으로 추진되고 있는 월 최대 10만원의 캐시백을 월 최대 20만원으로 상향한다고 공약했다. 그러면서 ‘지방채 발행 없이 소요 예산 2400억원 추경을 통해 편성하겠다’고 했다.그러나 현재의 시 재정 상태로는 험로가 예상된다. 인수위가 시 재정 상황을 분석한 결과 올해 부족 재원만 4585억원, 중장기 필요 재원까지 합치면 총 5조5595억원의 재정 부담이 돌아올 것으로 내다봤다.이런 상황에서 지방채를 발행하지 않고 민생회복 프로젝트 예산 2400억원을 마련하기가 쉽지 않다는 분석이다. 인수위가 ‘신중하게 접근’해야 한다고 권고한 이유가 바로 여기에 있다.박 당선인은 현재 이를 놓고 고심하고 있는 것으로 알려졌다.인수위 관계자는 “박 당선인이 조만간 민생회복 프로젝트에 대해 발표할 것으로 안다”며 “그러나 어떤 결정을 내렸는지는 알 수 없다”고 말했다.강남주 기자