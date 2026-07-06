전남광주통합특별시, 농산어촌 개발 본격화

국비 확보로 농촌생활 SOC 확충·정주 여건 개선·지역 활력 기반 마련



일반농산어촌개발 공모에 선정된 장흥군 관산읍 전경.

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전남광주통합특별시가 농촌 정주 환경 개선을 위한 일반농산어촌 개발을 본격 추진한다.시는 농림축산식품부의 ‘2027년 일반농산어촌개발사업’ 공모에서 전국 15개 지구 가운데 7개 지구가 선정돼 농촌 생활 사회간접자본 확충과 정주 여건 개선에 나선다.일반농산어촌개발사업은 농촌 지역의 문화·복지·돌봄·여가 등 기초 생활 서비스 기반을 확충하고 중심지와 배후 마을을 연계해 주민의 정주 여건과 삶의 질을 높이기 위한 대표적 농촌 생활 기반 시설 사업이다.농식품부는 2027년부터 5년간 일반농산어촌개발사업의 농촌중심지활성화사업에 지구당 최대 150억원, 기초생활거점조성사업에 1단계 최대 60억원, 2단계 최대 20억원을 차등 지원할 계획이다.이번 공모에서 전남광주통합특별시는 농촌중심지활성화사업에는 장흥 관산읍이, 기초생활거점조성사업에는 순천 황전면·월등면, 곡성 죽곡면·목사동면, 무안 몽탄면, 함평 손불면 등이 선정됐다.전국에서 유일하게 농촌중심지활성화사업에 선정된 장흥 관산읍은 49.5%의 높은 고령화율과 기초 인프라 부족 문제를 해소하기 위해 행정복지센터와 문화복지시설을 통합한 문화·복지·행정센터를 조성해 원스톱 행정서비스를 제공하고 고령화에 대응한 생애주기별 건강 증진 공간을 갖출 예정이다.기초생활거점조성사업 1단계에 선정된 순천 황전면·월등면, 곡성 죽곡면, 함평 손불면은 지역 여건에 맞춘 생활 SOC 복합센터를 조성하고 특화 프로그램을 운영한다.2단계에 선정된 곡성 목사동면과 무안 몽탄면은 배후 마을 중심의 생활 서비스 전달체계를 구축해 주민 체감형 서비스를 강화할 계획이다.시는 공모 선정을 기반으로 농촌 생활 서비스 기반 확충과 지속 가능한 농촌 정주 환경 조성을 통한 지역 활력 제고에 힘쓸 방침이다.김현미 전남광주통합특별시 농업정책과장은 “공모 선정은 시군과 함께 지역 여건을 면밀하게 분석하고 주민 의견을 충실히 반영한 결과”라며 “사업을 차질 없이 추진해 주민이 체감하는 살기 좋은 농촌 공간을 조성하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자