변재석 경기도의원, 경기 서북부와 서울 강남권 잇는 ‘고양신사선’ 추진 전략 점검



▲경기도의회 고양상담소에서 변재석 의원(오른쪽)이 경기도 철도정책과 관계자들로부터 고양권 철도사업 현황을 보고받으며 고양신사선 추진 전략 노선을 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 변재석 의원(더불어민주당, 고양2)이 경기 서북부와 서울 강남권을 잇는 핵심 광역철도 노선인 ‘고양신사선’의 조속한 추진을 위해 도 차원의 대응 전략 마련에 나섰다. 변 의원은 지난 2일 경기도의회 고양상담소에서 경기도 철도정책과 광역철도팀으로부터 고양권 철도사업의 현황을 보고받고, 고양신사선의 제5차 국가철도망 구축계획 및 광역교통시행계획 반영을 위한 구체적인 향후 추진 방향을 논의했다.고양신사선은 고양시 일대에서 서울 강남권까지 직결되는 광역철도 노선이다. 지난 2021년 6월 발표된 제4차 국가철도망 구축계획에 반영됐던 신분당선 서북부 연장 노선이 예비타당성 조사의 문턱을 넘지 못하고 장기 표류함에 따라, 고양 지역과 서울 도심을 잇는 유력한 대안 노선으로 급부상해 추진 중이다.변 의원은 이번 업무보고를 통해 고양신사선을 중심으로 한 경기 고양권 광역철도 사업 전반의 추진 현황을 면밀히 검토했다. 특히 올해 하반기 고시 예정인 제5차 국가철도망 구축계획에 고양신사선이 최종 포함될 수 있도록 경기도 실무 부서의 진행 상황을 점검하고, 정부 유관 부처를 설득하기 위한 다각적인 대응 방안을 집중적으로 조율했다.아울러 지역 국회의원인 김성회 의원(고양시갑)과도 고양권 철도망 확충의 긴급성과 필요성에 대한 공감대를 형성했으며, 정부 주관 상위계획에 해당 노선이 안정적으로 반영되도록 국회와 도의회가 유기적으로 역할을 분담해 강력한 협력 체계를 가동하기로 뜻을 모았다.그는 “장기화되고 있는 경기도 서북부(고양권) 광역철도 사업이 국가계획으로 확정되려면 지역 차원의 면밀한 준비와 단합된 힘이 필요하다”며 “김성회 국회의원과 함께 고양의 철도교통 현안을 꾸준히 논의하고, 국회와 경기도의회가 함께 힘을 모아 상위계획 반영 가능성을 높여가야 한다”고 밝혔다.이날 회의에서는 과거 신분당선 서북부 연장 노선 시기부터 고양신사선의 실현을 염원하며 자발적인 노력을 이어온 고양시 주민들의 정주 여건 개선 요구 사항도 깊이 있게 다뤄졌다. 변 의원은 “주민연합회를 비롯한 주민들께서 오랜 기간 고양신사선의 필요성을 제기하며 애써 오신 것을 잘 알고 있다”며 “긴 출퇴근 시간과 부족한 철도 접근성 속에서 쌓여 온 절박한 요구를 해결하기 위해 고양 지역 주민과 ‘원팀’을 이루어 고양신사선 추진 동력을 키워 나가겠다”고 강조했다.끝으로 그는 “사업의 성공을 위해 경기도 주무 부서인 철도항만물류국이 국토교통부 철도국·대도시권광역교통위원회 등 관계기관과 긴밀히 협의해 고양신사선의 필요성을 설득력 있게 제시해야 한다”고 당부하며 “앞으로도 경기도의회 차원에서 고양신사선의 제5차 국가철도망 구축계획 및 광역교통시행계획 반영 상황을 지속적으로 챙기겠다”고 확고한 의지를 전했다.양승현 리포터