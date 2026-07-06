서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

‘AI 사다리’ 오르는 서울 청년들… 생성형 AI

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로구, 중소기업·소상공인에 9억 2000만원 규

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 여의도공원, 문화·생태복합 공간으로 재탄생

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

광진구 ‘광나루정원’ 23년만에 주민 품으로

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

조유진 “합계출산율 1.0명 달성할 것”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

첫 현장 일정 성모병원 신생아실
“영등포구의 미래, 아이들에 달려”


  •
조유진(왼쪽 두 번째) 영등포구청장이 지난 1일 여의도 성모병원 신생아실에서 의료진의 설명을 듣고 있다.
영등포구 제공


조유진 서울 영등포구청장이 지난 1일 민선 9기 첫 현장 일정으로 여의도 성모병원 신생아실을 방문했다고 5일 구가 밝혔다.

조 구청장은 “아이 한 명이 태어나는 것은 한 가정의 기쁨을 넘어 영등포의 미래가 시작되는 일”이라며 “현장 목소리를 정책에 적극 반영해 아이와 부모가 체감할 수 있는 지원책을 마련하겠다”고 밝혔다. 이어 “첫 행보를 신생아실에서 시작한 것은 영등포의 미래가 아이들에게 있다는 의미”라며 “아이가 태어나면 축하하고, 성장 과정을 든든히 뒷받침하며, 꿈을 펼칠 수 있도록 대한민국 최고의 아이 낳고 키우기 좋은 도시를 만들겠다”고 강조했다. 구의 정책 목표는 ‘영등포구 합계출산율 1.0명 달성’이다. 단순 출산 장려를 넘어 돌봄과 교육, 일자리가 선순환하는 환경을 조성해 저출생을 해결하겠다는 구상이다. 그는 이어 국립서울현충원 방문, 인수인계서 서명, ‘영등포 헌법도시 선언’ 1호 결재, 취임식을 가졌다.


송현주 기자
2026-07-06 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“활기찬 금천, 핵심 자치구로… 주민 삶 챙기는 큰

최기찬 서울 금천구청장

정창수 강북구청장 취임…“이제 강북의 새로운 30년

1일 강북문화예술회관서 민선 9기 구청장 취임식

민선 9기 서대문구청 ‘새로운 서대문 전성시대’

“주민자치와 협치행정을 다시 세우겠다”

민선 9기 관악구 출범…3선 박준희 “1호 결재는

“구민의 내일이 3배 더 행복하게”…6대 전략 제시

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr