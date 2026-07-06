‘서울아이 든든한끼’… 맞벌이·한부모 가정 돌봄 공백 막는다

여름방학 중 6~12세 아동 대상

점심·식습관교육·놀이 프로그램

오세훈 시장 ‘동행UP’ 핵심과제



오세훈 서울시장이 지난 4월 16일 서울시청에서 열린 기자설명회에서 ‘서울아이 든든한끼’를 발표하고 있다.

서울시 제공

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서울시가 올 여름방학부터 맞벌이·한부모 가정 자녀를 위한 점심 식사를 지원하는 ‘서울아이 든든한끼’ 사업을 시작한다고 5일 밝혔다.방학 중 6~12세 아동이 지역아동센터나 우리동네키움센터에서 점심 식사와 식습관 교육·놀이·독서·체험 프로그램에 참여할 수 있는 프로그램으로, 오세훈 서울시장이 지난 4월 발표한 ‘서울아이 동행 업(UP) 프로젝트’의 핵심 과제다. 기존에는 지역아동센터나 우리동네키움센터를 이용하던 아동만 방학 돌봄을 받을 수 있었지만, 시는 이와 별도로 4000명을 지원하기로 했다.지원 대상은 6~12세 아동이나 초등학생이다. 맞벌이나 한부모 가정 등 돌봄 공백이 있는 아동을 우선 선발한다. 조건이 같은 경우 선착순으로 확정된다. 사업은 25개 자치구의 지역아동센터 187곳과 융합·거점형 키움센터 39곳 등 총 226곳에서 진행된다. 기간은 오는 20일부터 다음 달 21일까지 5주간이다. 월요일부터 금요일까지 일주일 단위로 총 5회차로 나뉜다.이용료는 평일 5일 기준 1회차당 1만원으로, 하루 2000원꼴이다. 어린이 급식관리 지원센터를 통해 전문가가 구성한 월간 표준 식단을 적용해 균형 잡힌 음식을 제공한다. 가락시장 청과도매시장법인·공판장이 협력하는 ‘얘들아 과일 먹자’ 사회공헌 사업과 연계해 주 2회 제철 과일도 제공한다. 식사 전후에는 위생 교육과 신체 놀이, 가상현실(VR) 체험 등이 운영된다.이용 신청은 우리동네키움포털을 통해 각 회차 시작 2주 전 수요일부터 금요일 오후 2시까지 접수한다. 이달 20일 시작되는 1회차 이용 예약은 8일 오전 10시부터 자치구별로 그룹을 나눠 차례대로 접수한다. 선정되면 증빙 서류를 신청한 주의 일요일까지 내야 한다.시는 향후 현장 의견 수렴 등을 거쳐 운영 시설을 확대할 계획이다. 지역아동센터와 우리동네키움센터를 통해서도 여름방학 동안 1만 9000여명에게 점심이 지원된다.오 시장은 “새롭게 시작하는 ‘서울아이 든든한끼’를 통해 방학 때마다 마음 졸였던 부모님들의 근심을 서울시가 든든함으로 덜어드리겠다”고 밝혔다.김주연 기자