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구로구, 민선9기 공약사업 검토보고회 착수…“예산·인력·실행계획 점검”

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장인홍 구로구청장이 지난 3일 구청 르네상스홀에서 열린 민선 9기 공약사업 검토보고회에서 공약사업 추진계획을 점검하고 있다.
구로구 제공


구로구가 민선 9기 공약사업의 구체적인 실행계획을 점검하기 위한 검토보고회를 본격적으로 시작했다.

구는 지난 3일 오후 구청 르네상스홀에서 장인홍 구청장 주재로 민선 9기 공약사업 검토보고회 첫 회의를 열고, ‘활력이 넘치는 지역경제’ 분야 15개 사업의 추진계획을 점검했다. 이번 검토보고회는 민선 9기 공약사업을 부서별 실행계획으로 구체화하고, 사업 추진에 필요한 예산, 인력, 협업 사항 등을 사전에 점검하기 위해 마련됐다.

보고회는 3일부터 10일까지 기간 중 총 5회에 걸쳐 진행되며, 구청장, 부구청장, 관련 국·소장과 부서장, 정책보좌관 등이 참석한다.

검토 대상은 5대 분야 104개 사업이다. 분야별로는 ▲도약하는 구로 25건 ▲기본이 튼튼한 사회 19건 ▲활력이 넘치는 지역경제 15건 ▲지속 가능한 발전 32건 ▲인공지능(AI)·자치 혁신행정 13건이다.

구는 보고 과정에서 제시된 보완 사항을 반영해 공약사업의 실행력을 높이고, 향후 추진 상황을 지속적으로 관리할 계획이다.

장인홍 구로구청장은 “공약은 구민과의 약속이자 앞으로 4년간 구정이 집중해야 할 실행 과제”라며 “사업 하나하나가 구민의 삶에 실제 도움이 될 수 있도록 추진계획을 꼼꼼히 점검하고 부서 간 협업이 필요한 사항은 신속히 조율해 나가겠다”고 말했다.

이범수 기자
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